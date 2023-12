Irama è ancora single?/ Le voci e i rumors su Khady, la modella che partecipò ad Ex on the beach

Irama è single o fidanzato? Il silenzio dopo le storie d’amore con Giulia De Lellis e Victoria Stella Doritou

La vita sentimentale di Irama resta avvolta nel mistero dopo le storie d’amore con Giulia De Lellis e la modella greca Victoria Stella Doritou. Il cantante ha scelto di condividere solo ciò che riguarda la sua arte e la sua musica sui suoi profili social. L’ultima relazione seria, a quanto pare, sarebbe quella con Victoria Stella Doritou, finita dopo quasi un anno senza troppe spiegazioni.

Sanremo 2024, rivelati i possibili cantanti in gara/ Da Angelina Mango a Salmo e Irama, l'indiscrezione

Nei mesi scorsi, sono emersi rumors su un presunto flirt di Irama con una modella famosa per la sua partecipazione a “Ex on the Beach”, Khady. Alcune storie sospette pubblicate dalla ragazza la scorsa estate aveva fatto sì che il suo nome fosse accostato a quello di Irama. Tutto per via di alcune coincidenze, come la presenza delle stesse identiche borse nelle storie di entrambi.

Irama accostato alla modella di Ex on the beach Khady, l’ex Victoria Stella Doritou “suggerisce” il motivo della fine della storia col cantante

In quella circostanza, l’ex fidanzata di Irama, Victoria Stella Doritou, aveva reagito ai rumors pubblicando un selfie in cui si mostrava con sopra disegnate “due corna”. Un gesto che sollevò molte domande tra i fan, che si tuttora si chiedono se la modella avesse voluto suggerire il motivo della fine della sua relazione con l’artista.

Mentre i fan sono in attesa di saperne di più sulle questioni di cuore del proprio beniamino, molti sperano che Irama rompa il silenzio e chiarisca la situazione per dissipare le voci e mettere a tacere le malelingue. La vita sentimentale dell’artista sembra essere al centro dell’attenzione mediatica, aggiungendo un tocco di mistero al già affascinante mondo di Irama.

