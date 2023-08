Irama, é in uscita Sulla Pelle / Lo spoiler sul nuovo singolo del joint album con Rkomi

Irama fa coppia fissa con Rkomi: la svolta musicale dell’ospite a Radio Zeta Future Hits

Atteso tra gli artisti previsti nella line up di Radio Zeta Future Hits Live, Irama si prepara per il rilascio di Sulla Pelle. Si tratta del nuovo singolo in uscita a settembre che vede l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi stringere le forze musicali con l’altro cantautore, Rkomi. Il singolo é estratto dal nuovo joint album che vede protagonisti di un dualismo nell’industria musicale italiana proprio Irama in partnership con Rkomi, ormai divenuti le due facce della stessa medaglia nel panorama della musica made in Italy.

Lo spoiler sulla nuova musica in cantiere dell’ospite a Radio Zeta Future Hits Live

L’album che vede i due artisti, Irama e Rkomi, fondersi in un medesimo sound musicale sperimentale, porta il titolo suggestivo di “No stress”.

Dopo “Hollywood” – certificato disco di Platino e che fa da singolo di apertura del loro primo joint album “No Stress”, uscito a Luglio e in cima alle classifiche di vendita- il nuovo singolo di Irama e Rkomi “Sulla pelle” é previsto in uscita radiofonica nella giornata di Venerdì 1 Settembre. Sulla pelle, un nuovo singolo in uscita per la stagione autunnale della musica made in Italy, può dirsi un momento musicale di intimista e al contempo di svago per i fruitori di musica leggera, dove non é detto che leggerezza faccia rima con superficialità, a dispetto del luogo comune che si possa maturare.

L’accoppiata che l’ex Amici atteso a Radio Future Hits Live forma in musica con Rkomi, sin dalle premesse e le aspettative generali maturate sul rilascio dell’album in cantiere, sembra mettere d’accordo pubblico e critica musicali, soprattutto sui social network. I post del duo musicale condivisi dai diretti artisti interessati online registrano, infatti, un tripudio di interazioni social, perlopiù di consenso generale.

