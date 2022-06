Irama/ PamPamPamPamPamPamPamPam scatena la curiosità dei fan

Irama è tra gli artisti più attesi dei Tim Summer Hits 2022, in grado di raccontarsi attraverso le sue splendide canzoni e con la grinta che lo contraddistingue. Non canterà però PamPamPamPamPamPamPamPam il suo nuovo singolo che uscirà il prossimo 1° luglio e che ha già attirato l’attenzione fin dal suo titolo. Si tratta di un brano di genere “dembow”, un ritmo che nasce in Giamaica e che si sviluppa a metà degli anni ottanta dei secoli scorsi. Sicuramente abbraccia il modo di fare musica di Irama che ha alternato ritmi di questa tipologia a un po a volte maggiormente classico. Lo stesso artista ha parlato di questa sua nuova canzone come di “un mix esplosivo urban con delle influenze caraibiche e tropicali e uno slang cosparso di italiano, inglese e spagnolo“. Sarà dunque un brano con una carica particolare anche se oggi dovremmo accontentarci, si fa per dire ovviamente, dei suoi ultimi successi e probabilmente canterà il successo di Sanremo 2022 Ovunque Sarai.

Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, è un cantautore e rapper italiano, nato a Carrara il 20 dicembre del 1995. Ha iniziato a cantare fin da quando era piccolo e si è subito inserito nel panorama musicale italiano. Ha esordito in pubblico nel 2016 partecipando al Festival di Sanremo nelle Nuove Proposte con la canzone Cosa resterà, ma i primi successi sono arrivati quando, nel 2018, ha vinto l’edizione di quell’anno di Amici di Maria De Filippi. Questa vittoria è stata un trampolino di lancio per Irama, che da allora continua a ottenere sempre più successo e riconoscimento da parte del pubblico e degli spettatori italiani. In seguito, è salito nuovamente sul palco di Sanremo come concorrente, sia nel 2019 con la canzone La ragazza con il cuore di latta, sia nel 2021 con i lbrano La genesi del tuo colore e anche nel 2022, cioè l’ultima edizione fatta, con la canzone Ovunque Sarai, che ha fatto commuovere ed emozionare tutto il pubblico, sia presente in teatro sia a casa. Ha prodotto tre album: Irama, Giovani e Il giorno in cui ho smesso di pensare. Le canzoni più conosciute e famose di Irama sono: Ovunque sarai, 5 Gocce, Nera, Luna Piena, Mediterranea, Melodia proibita, Arrogante, La genesi del tuo colore e tante altre.

