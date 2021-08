Irama/ “Sto lavorando a un nuovo progetto, sono in fase di scrittura di canzoni”

Irama tra i protagonisti sul palcoscenico di Battiti Live, la kermesse canora dell’estate presentata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1. Il cantante è reduce da un anno sicuramente importante, visto che ha partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021 con il brano “La genesi del tuo colore”. Una partecipazione che Irama non dimenticherà visto che, a causa della positività al Covid-19 di uno del suo entourage, non ha potuto esibirsi dal vivo al Teatro Ariston, ma ha gareggiato con il video delle prove.

Intervistato da GQ, il vincitore di Amici ha raccontato: ” la rabbia c’è stata: è la prima reazione, inutile negarlo, ma tenersela addosso è infantile, non serve a nessuno. La disperazione, no: è un sentimento vigliacco”. Nonostante tutto però il brano “La genesi del tuo colore” è stato un grande successo ed è stato certificato disco di platino per le vendite. Per il cantante però è arrivato il momento di tornare anche dal vivo con i concerti, la parte più bella del suo lavoro.

Irama, nuove canzoni in arrivo: “non vedo l’ora di farvi sentire”

“Mi mancano molto i concerti, mi manca poter vedere le persone, mi manca sentirle cantare e sentire quell’energia che si sprigiona e si crea soltanto durante un live, durante la musica dal vivo” – ha dichiarato Irama in occasione di una intervista rilasciata a Radio Italia. Il vincitore di Amici, infatti, non ha nascosto il desiderio di poter tornare quanto prima a suonare dal vivo: “non vedo l’ora di tornare e speriamo che si possa tornare il prima possibile. Io intanto ho annunciato due concerti, due date: una a Milano al Forum e una a Roma al PalaLottomatica, che però si chiama Palasport adesso. E quindi ci vedremo live e speriamo il prima possibile”.

Parlando di musica e progetti, il cantante ha confessato di essere già a lavoro ad un nuovo importante progetto discografico e di essere impegnato nella stesura delle nuove canzoni. “Sto lavorando a un nuovo progetto, non posso ancora spoilerare niente ma a tempo debito lo farò” – ha anticipato il cantante – “diciamo che sono in fase di scrittura e quindi è una fase molto delicata, molto disordinata, dovresti vedere dove vivo, un casino e basta, vivo nel casino più totale, come il casino che ho in testa. Però spero che da questo casino possa nascere, ecco, possa sbocciare della musica che non vedo l’ora di farvi sentire”.



