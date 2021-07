Irama al Battiti Live 2021/ Protagonista delle prime due serate a Otranto, ma tour rimandato

Irama sarà ospite sul palco di Battiti Live 2021 per ben due serate, la prima e la seconda. E’ proprio la prima (registrata il 25 giugno) quella che andrà in onda stasera su Italia 1 e on demand su Mediaset Play, in replica su Italia 2 e Mediaset Extra. Per l’occasione, il cantante vincitore della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi si esibirà con il brano che ha portato in gara all’ultimo Festival di Sanremo.

Con un outfit stile anni Settanta, pantalone a zampa e camicia senza maniche, il tutto impreziosito dalle treccine afro che Irama ha voluto farsi per il lancio del suo singolo estivo “Melodia proibita”, sul palco di Radio Norba Cornetto Battiti Live canterà finalmente live davanti a un pubblico “La genesi del tuo colore“. La sua esibizione su questa canzone eravamo abituati a vederla registrata durante Sanremo, quando il cantante è stato costretto a non raggiungere il teatro Ariston dopo la positività al Coronavirus di un suo collaboratore.

“Melodia proibita”: il nuovo singolo di Irama

Anche Irama si aggiunge alla lista dei protagonisti dell’estate 2021 grazie alla sua ultima canzone uscita il 18 giugno per Warner Music Italia. “Melodia proibita” segue quel sound nato con “Nera”, un reggaeton mixato a sfumature della cultura mediterranea che conferma la capacità di Filippo (vero nome dell’artista) di spaziare tra generi diversi, rimanendo però fedele alla sua identità di cantautore che porta in mondi lontani anche solo con le parole. Il brano è prodotto da Dardust e Giulio Nenna e farà parte del prossimo progetto discografico al quale Irama sta attualmente lavorando.

Ad accompagnare il viaggio sonoro di “Melodia proibita” c’è quello visivo del videoclip ufficiale, girato da Davide Vicari, che vede il cantante protagonista fra inquadrature adrenaliniche realizzate a bordo di un elicottero, di uno yacht e al centro di un gruppo di motocross e quad scatenati. Per Irama, le immagini e i suoni vanno di pari passo, tanto che quando scrive le canzoni pensa anche ai copioni dei video, e allora le location scelte per queste riprese sono ricadute ovviamente su mete calde ed estive: l’isola di Ibiza e le acque turchesi di Formentera.

Il tour di Irama rimandato al 2022

Irama ha comunicato sui social, qualche giorno fa, il rinvio all’anno prossimo delle date previste per questo ottobre in occasione del suo tour nei palazzetti. Trattandosi di concerti al chiuso, l’artista ha spiegato che “lo stato di emergenza ancora vigente rende incerta l’organizzazione di grandi show dal vivo, voglio tornare sul palco, con voi, come l’ultima volta che ho suonato al Forum di Assago, ossia tutti insieme, vicini e senza paura”.

A questa notizia, però, Irama ne ha lanciata un’altra bella per i suoi fan: l’aggiunta di una nuova tappa. Inizialmente, le date confermate erano il 26 aprile 2022 al Palazzo dello Sport di Roma e il 30 aprile al Mediolanum Forum di Assago, mentre ora tra queste due ci sarà il 28 aprile 2022 al Palapartenope di Napoli. Gli organizzatori hanno comunicato che i biglietti già acquistati per Roma e Milano restano validi.





