Irama/ Video, Mediterranea è già doppio disco di Platino (Battiti Live)

Irama ha appena lanciato il suo ultimo lavoro e il successo è di nuovo dietro l’angolo. Mediterranea ha già conquistato il pubblico, che lo ha premiato con un doppio Platino e il primo gradino della classifica N1 per le vendite. L’EP invece si intitola Crepe e ancora una volta presenta sound urban, latini, rock e generi che compongono un dedalo di emozioni musicali. La copertina del disco invece mette in evidenza la pratica giapponese Kintsugi, che prevede l’uso di oro o argento liquido per la riparazione delle ceramiche. Oggi, lunedì 24 agosto 2020, Irama sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo a Battiti Live. Giusto quattro giorni prima della pubblicazione dell’EP, prevista in tutte le piattaforme disponibili. “Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale“, ha detto su Instagram, “ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar… io non sono niente di tutto questo. Io sono Irama”.

Irama, “La tensione ti fa andare oltre

Irama punta dritto verso il futuro e il trampolino di lancio ottenuto grazie a Maria De Filippi e al suo Amici sembra già costellare d’oro il suo futuro artistico. Una doppia vittoria se si pensa alla coppa ottenuta ad Amici Speciali, per un cantautore che già a soli 7 anni aveva scritto il suo primo brano e sognava di diventare batterista. “Nell’arte mi piace quando si crea la tensione”, ha detto di recente a L’Officiel Italia, “quando scrivo o progetto un video, la tensione è come se fosse una corda tirata che ti fa arrivare oltre, continuare a guardare e a interessarti. Nella musica cerco sempre di modulare e cambiare la forma di scrittura, la metrica“. Irama adotta invece il rap quando vuole essere diretto, mentre quando sono le metafore a governarlo, punta sul canto. Nessun messaggio politico però nei suoi testi, visto che l’artista non crede che il settore possa affiancarsi a quello della musica. “La musica è sensibilità ed emozione”, sottolinea, “racchiude messaggi che parlano di umanità, di storie e di persone ed è qui che voglio dirigere la mia arte. La grandezza della canzone è riuscire a raccontare cose che ci legano e ci rendono tutti esseri umani”.

Video, il singolo Mediterranea





© RIPRODUZIONE RISERVATA