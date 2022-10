Irene Bellini, chi è la moglie di Roberto Giacobbo/ “Lei arrivò in ritardo e…”

Chi è Irene Bellini, la moglie di Roberto Giacobbo

Irene Bellini è la moglie di Roberto Giacobbo. Scrittrice e autrice televisiva, la Bellini è una donna molto riservata in merito alla sua vita privata. Pochi sanno che è lei a nascondersi dietro le quinte di diversi importanti programmi televisivi, alcuni dei quali condotti dal marito. Irene Bellini ha conosciuto Roberto Giacobbo nel 1988. All’epoca lavoravano entrambi per la Rai ed una sera erano stati invitati a cena da amici in comune. Come i due hanno raccontato durante un’intervista rilasciata a Panorama, lei è arrivata in ritardo e quando ha suonato alla porta è stato proprio Giacobbo ad aprirle. Da lì è scattato un colpo di fulmine, e successivamente si sono sposati a distanza di soli due anni. Oggi hanno una bellissima famiglia che comprende tre figlie, Angelica, Giovanna e Margherita, e una cagnolina di nome Nara.

Irene e Roberto hanno creato una solida collaborazione non solo nel privato, ma anche sul lavoro tanto che la Bellini è proprietaria della casa di produzione che si occupa di Freedom – Oltre il confine, il programma in onda su Rete 4, condotto dal marito. Qualche tempo fa, Roberto Giacobbo parlando del primo incontro con Irene aveva raccontato: “Ho conosciuto mia moglie Irene nell’88, a una cena di amici, un gruppo di giovani della Rai. Una di quelle cene dove ognuno porta qualcosa da mangiare o da bere. Irene arrivò un ritardo, andai io ad aprire la porta. Ricordo perfettamente il primo fotogramma di quando la vidi”.

Irene Bellini e Roberto Giacobbo, il dramma del coronavirus

Irene Bellini e il marito Roberto Giacobbo sono una coppia anche nella sfera professionale. La Bellini è stata infatti autrice del progetto Stargate – Linea di confine condotto dal marito tra la fine degli anni novanta e i primi anni duemila. Ha collaborato con successo con la Rai e con La7 e dal 2018 è proprietaria della casa di produzione del programma Freedom – Oltre il confine condotto anch’esso da Giacobbo. Irene Bellini è anche una scrittrice e si è dedicata in particolare a saggistica riguardante il mondo del mistero. Tra i suoi titoli ricordiamo Atlante dei misteri e Mostri e creature fantastiche, editi entrambi da Giunti Editore, e Il segreto di Shakespeare, edito da Mondadori nel 2012.

La moglie è sempre presente al suo fianco, anche nei vari periodi di difficoltà che il marito ha affrontato, la Bellini non è mai mancata a dargli il suo supporto. Di recente, infatti il giornalista è stato colpito dal Coronavirus. Purtroppo per lui non è stato un periodo molto semplice, infatti è stato ricoverato in ospedale. Anche il resto della famiglia si è poi ammalata di covid: “Mi hanno tolto tutto, anche la fede nuziale. Pensavo che sarebbe stata l’ultima cosa che avrebbero avuto le mie figlie e mia moglie”, aveva raccontato a Verissimo.











