Irene e Matteo, Matrimonio a prima vista 7/ Tutto sembra filare liscio ma…

Irene e Matteo, come vanno le cose? Buon impatto per la coppia a Matrimonio a Prima Vista 7

Tutto sembra procedere nel migliore dei modi per Irene e Matteo a Matrimonio a Prima Vista 7. Il rapporto tra il consulente bancario 29enne Matteo Riva e la restaurant manager 32enne Irene Pignieri pare imboccare la strada giusta in questo percorso televisivo. Fin dal principio, infatti, la coppia sembra trovarsi in sintonia. Un’alchimia che li porta a trascorrere molto piacevolmente il viaggio di nozze, dove arriva anche il primo vero bacio ed un avvicinamento ulteriore.

Anastasia: "Carcere va abolito, è fallimento"/ Spataro: "Giustizia sarebbe fai da te"

Matteo sembra intenzionato a conoscere seriamente Irene, al punto tale che decide di aprire le porte di casa sua per la convivenza. Lo stesso fa Irene, che decide di portare il marito a Napoli, dove ad attenderlo c’è la famiglia di lei. Tuttavia non mancano le incomprensioni per la simpatica coppia, che deve capire come progredire e superare le piccole liti per evitare di fare passi indietro.

Mazza: "Presunzione d’innocenza e riparazione incompatibili"/ "Norma va ripensata"

Irene e Matteo, le prime discussioni a Matrimonio a Prima Vista 7: dopo la tempesta torna il sereno?

Come dicevamo non mancano i malintesi tra Irene e Matteo in quest’avventura a Matrimonio a Prima Vista. Lui rimane stranita quando vede Irene trascorrere troppo tempo al telefono a controllare le mail di lavoro. In quel momento, il concorrente riflette sul suo vissuto e si domanda se Irene sia davvero la persona giusta per lei. Insomma, il fatto che lei si dedichi al lavoro anche durante l’esperienza di Matrimonio a Prima Vista 7, genera non poche problematiche all’interno della coppia, che si ritrova a confrontarsi in maniera piuttosto accesa. In seguito, però, Matteo e Irene arrivano alla conclusione che la soluzione migliore è dedicare le proprie attenzioni al sentimento che sembra stia nascendo in maniera sempre più evidente. Destino roseo per la coppia? Lo scopriremo nei prossimi episodi…

LEGGI ANCHE:

CASO COSPITO/ Ecco perché la legge sulle Dat non può essere piegata al suo ricatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA