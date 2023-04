IRENE E MATTEO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA/ L’aperitivo in famiglia

Inizia la nuova diretta di Matrimonio a prima vista Italia, che vede Irene e Matteo a Napoli, ospitati dalla famiglia di lei. Perdendosi tra le vie del centro storico di Napoli i due sembrano una vera e propria coppia, rodata e felice, desiderosa di conoscersi profondamente e veramente. Durante un aperitivo con la famiglia di Irene, lui sembra completamente a suo agio, ed anche i famigliari della ragazza la vedono coinvolta e felice dalla storia. “Ti abbiamo accolto da subito”, confessa una cugina. (Agg. di Lorenzo Drigo)

Irene e Matteo di Matrimonio a Prima Vista Italia 2023, tutto o quasi a gonfie vele: la distanza fa brutti scherzi?

Irene e Matteo rappresentano l’unica coppia con reale potenziale a Matrimonio a Prima Vista Italia 2023. Dopo aver fatto scintille durante il viaggio di nozze, i due novelli sposi identificano appieno il ritratto della felicità. La leggerezza con cui si sono approcciati all’altro, ma anche l’impegno profuso per vivere in toto questo esperimento sociale, hanno fatto scattare un’alchimia invidiabile, decisamente superiore alle altre coppie. Non che ci volesse molto, ma Irene e Matteo – al contrario di altri – hanno dimostrato di essere realmente interessati a proseguire questo rapporto anche al di fuori di matrimonio a Prima Vista.

Non a caso quando i due concorrenti sono rientrati in Italia, sono apparsi decisamente dispiaciuti all’idea di separarsi. Infatti Irene ha dovuto lasciare Milano (e di conseguenza anche il suo sposo) per qualche giorno e la mancanza ha fatto brutti scherzi ad entrambi. Una volta riunitisi, Mattia ha fatto trovare alla sua dolce metà un bel regalo di benvenuto. Con tanto di chiavi di casa, a testimoniare l’impegno e la fiucia nei suoi confronti.

Irene e Matteo, il primo battibecco atterrisce il ragazzo ma…

Come dicevamo, però, anche per Irene e Matteo sono arrivate le prime difficoltà a Matrimonio a prima vista Italia 2023. Dopo qualche ora insieme, infatti, i ragazzi si sono ritrovati a litigare, battibeccando in salotto per motivi abbastanza futili. In questo caso però, Matteo e Irene hanno saputo affrontare al meglio il disguido, superandolo brillantemente. Tuttavia, in un secondo momento, l’uomo chiederà un parere ad uno dei tre esperti del programma, Mario Abis.

Irene al contrario sembra scrollarsi tutto di dosso, guardando avanti. “Mi sento più moglie oggi, c’è un senso di appartenenza”, la sua confidenza agli autori, mentre all’orizzonte pare esserci un week end a Napoli, dove lui conoscerà la famiglia di lei. Come andrà questo importante appuntamento?











