IRENE E MATTEO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA SI SONO LASCIATI?/ Ancora insieme!

Matteo e Irene restano sposati: la decisione per il loro futuro

Anche per Matteo e Irene è in arrivo il confronto con gli esperti, ultima tappa di questo lungo viaggio a Matrimonio a prima vista Italia 2023. La coppia si mette a confronto prima della decisione, con gli esperti che si congratulano con loro per essersi venuti incontro, essersi ascoltati e aver cercato di capirsi a vicenda: tutti ingredienti essenziali per un buon rapporto di coppia. Irene ammette che c’è stato grande impegno nel venirsi incontro, nonostante tutti i litigi, legati soprattutto al lavoro di lei, elemento fondamentale della sua attività.

Il lavoro di Irene è stato spesso oggetto di timori da parte di Matteo: “Irene mi ha messo subito di fronte alla realtà: il lavoro è per lei una parte importante della sua vita. Un domani nulla mi vieta di pensare che non torni o che possa mettermi tra le sue priorità“. Matteo ammette le preoccupazioni per il loro futuro, ma prende la sua decisione, ed è quella di rimanere sposato. Anche Irene è convinta che la coppia possa superare ogni ostacolo futuro, e per questo decide anche lei di rimanere sposata. Per loro c’è il lieto fine (Agg. Ruben Scalambra)

Matteo e i timori sul lavoro di Irene: “Ho il timore che un giorno scoppi“

Nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023 Irene e Matteo cercano un chiarimento dopo l’incontro con i parenti di lei. Ma a tenere banco è il lavoro della ragazza: “Capisco che ci possono essere problemi, il lavoro, ma farmelo pesare…“. Matteo ritiene che il lavoro di lei possa un giorno essere d’intralcio al loro rapporto, tant’è che anche i parenti di Irene hanno parlato del suo lavoro: “Ho parlato con i tuoi parenti e hanno parlato del tuo lavoro, e mi hanno condizionato“.

Irene però difende il suo lavoro e spiega: “Io lavoro tanto e nel lavoro ci credo. L’importante è non la quantità, ma è perché mi aiuta a sostenere la famiglia“. Tuttavia proprio questo aspetto rischia di creare attriti nella coppia, con Matteo che spiega i suoi timori: “Il lavoro sta avendo una situazione problematica su di te: la vita che stai costruendo, quanto reggerà? Ho il timore che un giorno tu scoppi, e scoppieremo entrambi, perché io sono con te. Questo è un mio timore“.

Irene e Matteo, Matrimonio a Prima Vista 2023: non tutto va per il verso il giusto

Irene e Matteo sembravano l’unica coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia 2023 immune ai pericoli e alle insidie del programma. Invece, determinate dinamiche, hanno messo in difficoltà anche i due giovani concorrenti, con scricchiolii inattesi e potenzialmente pericolosi quando siamo ormai arrivati alla fase decisiva del programma. Nella scorsa puntata, Matteo e Irene hanno dunque vissuto emozioni alterne: da una parte l’imbarazzo di essere l’unica coppia di questa edizione di Matrimonio a Prima Vista ad aver vissuto un’esperienza indimenticabile e appagante, dall’altra alcune nascenti divergenze che potrebbero lasciare il segno.

Ma partiamo con ordine: Irene e Matteo, fin dalle prime puntate, hanno dato la sensazione di essere molto in sintonia. Una sintonia che si è sviluppata sotto ogni punto di vista, proiettando la coppia al futuro. Sono stati compiuti passi importanti nel corso del programma, come l’impatto positivo con le rispettive famiglie. L’accoglienza, sia per Irene che per Matteo, è stata ottimale. Ma qualcosa tra i due sembra essersi improvvisamente incrinato nell’ultimo appuntamento con Matrimonio a Prima Vista, proprio dopo la visita con la famiglia di lui.

Matrimonio a Prima Vista 2023: Irene e Matteo vivono un momento di difficoltà ma…

E’ arrivato dunque il momento di capire che piega prenderà la storia d’amore tra Irene e Matteo. Come anticipavamo, la scorsa settimana, un episodio ha lasciato alquanto perplessa la concorrente di Matrimonio a Prima Vista. Ebbene. Durante la giornata trascorsa con la famiglia di lui, Matteo ha palesato svariate incertezze che hanno messo sul chi va la la moglie. Sarebbe innanzitutto emersa una visione diversa sul modo di intendere il lavoro, ma anche il blocco di Matteo nel proporre nuove attività alla moglie, ora che il programma sta per giungere al termine.

È una situazione che ha lasciato sicuramente il segno, in quanto Irene ritiene che l’approccio comportamentale del marito non sia del tutto costruttivo. Anzi. “Per me queste cose non sono un limite”, ha ammesso lei. “Se poi mi dice che si fa i problemi a chiedermi le cose…”. Insomma anche per loro sono arrivati i primi veri scricchiolii. Adesso serve urgentemente un chiarimento, altrimenti…

Irene e Matteo, Matrimonio a prima vista 2023: quale sarà la loro decisione finale?

Irene Pignieri e Matteo Riva sono stati, fin da subito, la coppia più affiata di Matrimonio a prima vista Italia 2023. I due ragazzi si sono piaciuti e sono subito entrati in sintonia, nonostante non siano mancati momenti di difficoltà che hanno sempre affrontato in prima persona, a volte aiutati dagli esperti. Negli ultimi giorni, la spinosa questione del lavoro di Irene si è ripresentata tra loro e Matteo ha ammesso qualche preoccupazione per il futuro. Nonostante questo, comunque, davanti ai tre esperti decideranno di rimanere sposati. Settimana prossima, mercoledì 26 aprile, nella puntata “E poi…” scopriremo se a distanza di qualche mese Irene e Matteo sono rimasti sposati o se nel tempo il loro rapporto si è incrinato.











