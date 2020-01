IRENE ETHEL MANSFIELD/ La gelosia della moglie del Mago Silvan e i due figli Sara Olga e Stefano

Irene Ethel Mansfield è la moglie del Mago Silvan, di origine inglese, con cui ha dato alla luce i due figli Sara Olga e Stefano. Purtroppo sono pochissime le informazioni sulla donna che ha ammaliato il noto prestigiatore, soprattutto perché Aldo Savoldello, vero nome dell’artista, non ama molto i social e parlare della sua vita affettiva. In base alle notizie diffuse in rete, possiamo collocare però le nozze fra i due nel periodo di maggior successo dell’illusionista e in prossimità del suo ritorno in Italia dopo tanti anni in giro per il mondo. Negli anni Settanta infatti la coppia si presenta all’altare, come dimostra la decisione di Silvan di partire in seguito per l’Inghilterra per debuttare al Teatro Palladium di Londra. I due compariranno intanto in diverse foto promozionali, subito dopo la nascita della primogenita Sara Olga e inviate diverso tempo dopo a Il Corriere della Sera. Nessuno scatto invece più recente.

IRENE ETHEL MANSFIELD, LA GELOSIA DELLA MOGLIE DEL MAGO SILVAN

Per riuscire ad ottenere delle notizie su Irene Ethel Mansfield è necessario spulciare qua e là fra le molteplici quanto sibilline dichiarazioni del marito, il Mago Silvan. Anche se quest’ultimo ha sempre dimostrato di avere una dialettica senza pari sotto ai riflettori, non si può dire lo stesso per quanto riguarda la sua vita familiare. “I preliminari creano l’attesa. Come nell’amore”, ha rivelato tempo fa Aldo Savoldello a La Repubblica, svelando di allenarsi tre ore al giorno e di usare dei pesi da bilancia per le dita, quelli che usava sua madre. “È il personaggio che affascina. Ho avuto un debole per il fascino femminile. Mia moglie era molto gelosa”, aggiunge prima di svelare che questo sentimento, per Irene, non è mai cambiato negli anni. All’epoca del loro primo incontro, la britannica si era appena diplomata alla scuola di Belle Arti di Saint Martins, era figlia di un ingegnere inglese e allestiva delle vetrine a Londra per il noto brand Marks and Spencer.

L’INCONTRO TRA I DUE

“La conobbi mentre vendeva oggetti d’antiquariato per beneficenza. Di una bellezza folgorante. Come oggi. Portava un gibus su un vassoio, venne al tavolino e le feci spuntare dal cilindro una rosa. Suo padre, ex ufficiale dell’esercito di stanza in India, era contrario: gli italiani, sosteneva, erano tutti playboy”, confessa. Oggi, 5 gennaio 2020, il Mago Silvan sarà ospite di Domenica In per presentare uno dei suoi affascinanti numeri di magia. Non ci sarà di sicuro spazio per parlare di Irene, per rivelare qualcosa di più al pubblico che lo ama da sempre. Siamo sicuri però che la “signora Silvan” sarà a casa a guardarlo sul piccolo schermo.



