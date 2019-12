Irene Ferri in ospedale dopo lite con edicolante/ “Colpita alla nuca, è molto scossa”

Irene Ferri è stata protagonista di una brutta disavventura. La 47enne attrice romana ha avuto un acceso diverbio con un edicolante capitolino, e la vicenda si è conclusa con l’accesso ad una struttura ospedaliera per la Ferri, che ha necessitato di specifiche cure. Non si sa bene cosa sia accaduto, fatto sta che dalle parole, in breve tempo, si è passati ai fatti, e sul posto si è reso necessario l’intervento della polizia, nonché dei sanitari che hanno poi soccorso la nota attrice in codice verde. La notizia era stata anticipata ieri mattina dal quotidiano romano Il Messaggero, che poi aveva provato a rintracciare nella serata di ieri la stessa Ferri che ha però glissato: “Eviterei di parlare di questa spiacevole vicenda, lasciamo stare”. Qualche dettaglio in più l’ha invece fornito Cesare Gai, l’avvocato della stessa Ferri, che ha diramato una nota sulla vicenda.

IRENE FERRI HA PRESENTATO QUERELA DOPO L’ACCADUTO

Il legale dell’attrice parla di aggressione subita, e necessità di cure ospedaliere con una breve prognosi: “In relazione ai numerosi articoli di stampa che riportano lo spiacevole episodio di cui è stata suo malgrado protagonista l’attrice Irene Ferri occorso nella giornata di ieri in Piazza Risorgimento – fa sapere l’avvocato – si intende precisare che a seguito dell’ingiustificata e inaccettabile aggressione subita, tale risultando la reale dinamica dell’evento, la mia assistita ha subito lesioni tali da rendere necessario l’accesso a struttura ospedaliera dalla quale è stata dimessa con prognosi iniziale di giorni tre salvo complicazioni”. Il legale ha aggiunto che la sua assistita ha già presentato querela in merito a quanto accaduto: “La Ferri, visibilmente scossa dall’accaduto, è stata proditoriamente colpita alla nuca ed ha già presentato rituale querela per ottenere doverosa tutela nelle opportune sedi giudiziarie”. Irene Ferri ha recitato in moltissime fiction, serie tv e film, e ultimamente è stata vista su Rai 1 in “Pezzi unici”.

