Irene Fornaciari, fidanzata di Massimo Boldi/ “Ci siamo promessi fedeltà”

40 anni ed un matrimonio forse in vista: Irene Fornaciari ha conquistato all’istante il cuore di Massimo Boldi ed è diventata la sua fidanzata ufficiale. La coppia si è presentata in tv per la prima volta lo scorso dicembre e a mezzo stampa si è parlato anche di matrimonio. “Lei ha fatto un miracolo: ero spento e ho ritrovato la voglia di fare film”, ha detto il comico al settimanale Oggi, “L’anello è un pegno d’amore, questo è certo. Qualche settimana fa grazie ad un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa una cosa, che l’ho scelta”. Massimo Boldi non ha fatto intuire nulla alla sua compagna prima di darle il dono, non se l’aspettava davvero. “Mi sento molto amata da Massimo, è un uomo che si preoccupa continuamente delle persone che ama. Nelle grandi cose, come nelle piccole. Mi chiede ‘hai mangiato?’, ‘hai dormito?’. Nessuno lo aveva mai fatto. È nelle piccole cose che decifri l’amore, perchè queste sono le domande che fanno di una coppia una famiglia”, ha detto invece Irene Fornaciari. La scintilla è emersa con il tempo: i due hanno preferito però trascorrere un anno insieme a parlare prima di diventare una coppia. “Quello che ci siamo promessi vicendevolmente è la fedeltà: una priorità per entrambi”, ha detto ancora la compagna, rivelando tra l’altro di avere un ottimo rapporto con le tre figlie dell’attore.

IRENE FORNACIARI E L’INCONTRO CON LE FIGLIE DI MASSIMO BOLDI

Irene Fornaciari è rimasta folgorata da Massimo Boldi e il merito è anche del modo con cui l’attore affronta la vita. Anche se il colpo di fulmine è nato strada facendo e non di certo nell’immediato. Quella leggerezza che l’ha colpita nel profondo e che emerge anche durante i loro discorsi più impegnati. “Ho conosciuto la famiglia di Massimo, le figlie sono donne fantastiche. Ci vediamo, usciamo insieme senza nessun problema. E’ andato tutto in modo molto naturale”, ha detto a Italia Sì durante la prima apparizione in tv con il compagno. Solo uno stop da parte del comico: “Irene Fornaciari sa bene che non diventerà mamma con me”, ha detto a Mattino Cinque. Boldi invece l’ha fatta innamorare grazie alla sua bontà d’animo, la sua simpatia ed il grande rispetto che nutre verso il prossimo. Boldi non credeva di potersi innamorare alla sua età, ma è successo. E anche Irene, che vive la sua quotidianità al suo fianco, dimostra ogni giorno di avere un’attenzione particolare nei suoi confronti. Per questo l’artista non ha alcun dubbio sui sentimenti che nutre per lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA