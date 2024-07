Irene Grandi, chi è: carriera, ex mariti e ultimo album/ Perchè la cantante non ha avuto figli

Da Lasciala andare, passando per Bruci la Città e La cometa di Halley: sono solo alcuni dei più grandi successi di Irene Grandi. La sua voce è unica nel suo genere, mix di potenza, sfumare rock e da ballade, un assemblaggio che nel tempo ha regalato emozioni uniche agli appassionati. Ha vissuto da protagonista la scena musicale; forse meno al centro dell’attenzione negli ultimi anni ma non per questo da non considerare tra le voci più amate della musica italiana.

Anche la vita privata di Irene Grandi non è sfuggita all’attenzione del gossip: la cantante ha vissuto due volte il grande passo del matrimonio con altrettanti ex mariti. Le prime nozze, come riporta Io Donna, sono arrivate con Alessandro Carotti appena dopo un anno di fidanzamento e con una suggestiva cerimonia a Las Vegas. Non sono note le ragioni della rottura ma proprio il primo degli ex mariti di Irene Grandi aveva raccontato: “La colpa è stata soprattutto mia…”.

Irene Grandi, due ex mariti ma niente figli: “Nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo…”

Il secondo degli ex mariti di Irene Grandi è invece Lorenzo Doni; il matrimonio tra i due è stato celebrato nel 2018 ma, 4 anni dopo, sono giunti al divorzio. Un indizio di ciò che potrebbe aver portato all’esito poco felice del rapporto tra i due è stato dato dalla stessa cantante in un’intervista per il Corriere e riportata da Deejay: “…Nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro e quindi non ha funzionato, è già finito”.

Nonostante i due matrimoni alle spalle, Irene Grandi non ha avuto figli ma la circostanza non sembra essere mai stata un problema per l’artista, nonostante non sia noto se si tratti di una scelta voluta o se frutto del caso. Tornando alla carriera di Irene Grandi, manca da tempo un nuovo album da offrire ai fan: l’ultimo lavoro in studio risale infatti al 2019, “Grandissimo”. Lo scorso anno ha però pubblicato una splendida raccolta, “Io Blues”, che ci ha comunque ricordato il suo valore artistico e potenza vocale.











