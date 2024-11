Irene Grandi, chi è e carriera: i successi in repertorio e i Festival di Sanremo

Ospite oggi pomeriggio di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, Irene Grandi è una delle più celebri cantanti italiane e vanta un repertorio artistico molto ricco. Originaria di Firenze, classe 1969, ottenne i primi sprazzi di successo con i brani Fuori e T.V.B.; grazie poi all’album In vacanza da una vita del 1995 e al fortunato singolo Bum Bum ebbe subito ampia popolarità, incrementata ulteriormente negli anni 2000 da singoli di successo come Prima di partire per un lungo viaggio del 2003 e il tormentone Bruci la città del 2007.

Nel 2008 pubblicò un intero album di ispirazione natalizia, Canzoni per Natale, ma della carriera di Irene Grandi vanno segnalate anche le importanti partecipazioni al Festival di Sanremo. Tra i suoi più grandi successi c’è il secondo posto nell’edizione del 2000 con il brano La tua ragazza sempre, mentre nel 2009 presentò La cometa di Halley; seguono poi altri importanti ritorni sul palco dell’Ariston, nel 2015 con il brano Un vento senza nome e nel 2019 con Finalmente io, canzone per lei scritta da Vasco Rossi.

Irene Grandi e la vita privata: gli ex mariti e l’assenza di figli

Una carriera brillante e davvero conosciuta, poco invece si sa della vita privata di Irene Grandi, sempre piuttosto riservata e poco incline a raccontare in forma pubblica frammenti della sua sfera sentimentale. Di lei sappiamo che ha due matrimoni alle spalle: è stata sposata inizialmente con l’ex marito Alessandro Carotti con una cerimonia molto suggestiva a Las Vegas nel 2003 e dopo solo un anno di fidanzamento. Tuttavia, a seguire, la coppia si disse addio.

Successivamente è stata sposata con Lorenzo Doni, il matrimonio fu celebrato nel 2018 ma si interruppe nel 2022 con la separazione. “Nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato“, ha confessato la cantante in un’intervista al Corriere della Sera del 2022. Inoltre, nel corso della sua vita, non ha mai avuto figli ma avrebbe comunque desiderato vivere l’esperienza della maternità, come confidò a Verissimo due anni fa: “Mi sarebbe piaciuto diventare mamma, se ciò fosse accaduto in maniera naturale. Avrei avuto voglia, lo avrei accettato volentieri. Ho una simpatia particolare per i bambini, mi viene voglia di viverli. Mi piacerebbe averne l’occasione prima o poi”.