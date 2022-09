Irene Grandi: “Ero in crisi disperata, ho scoperto la spiritualità”/ La nuova vita dopo il successo

Irene Grandi, la nuova vita dopo il successo: “Ero in crisi, disperata, poi…”

La cantante Irene Grandi, 53 anni, nel corso di un’intervista concessa al Corriere della Sera, ha raccontato il cambiamento avvenuto dal 2010 che l’ha portata a diventare istruttrice di yoga. Un cambiamento dettato in primis dal fatto che: “Mi ero accorta che tutto quello per il quale avevo lavorato non mi dava più soddisfazione. – ha spiegato – I miei punti di riferimento erano volati via. In crisi, disperata, stanchissima decisi di partire da sola, per Bali. Scoprii un altro mondo, legato alla spiritualità. È stata una purificazione generale. Sono tornata in forma smagliante […]”. Irene Grandi ha dato lezione ai suoi fan online nel periodo del lockdown: “Sono diventata un’istruttrice di yoga. Non ho una classe, ma durante il lockdown ho dato lezioni online ai fan”.

Una grandissima passione quella di Irene Grandi che, naturalmente, è seconda a quella che da anni domina la sua vita: “Dopo la musica è la mia seconda passione, mi riempie la vita. Chissà, quando diventerò più anziana diventerà la prima… perché a un certo punto bisogna avere il coraggio di venire via”.

Irene Grandi e il successo degli anni ’90: “Mi spiazzò”

Lo yoga ha insomma cambiato la vita di Irene Grandi che, nel corso dell’intervista non ha negato qualche considerazione su come ha vissuto il successo negli anni ’90: “Non lo avevo mai veramente preso in considerazione. Mi spiazzò. Non è stato semplice: la notorietà ti fa perdere certe libertà. Non potevo andare in giro quando e come mi pareva, le vacanze dovevo programmarle in momenti diversi dagli altri, gli impegni erano così tanti che a volte dimenticavo gli affetti più cari”.

Un percorso, come spiegato dalla cantante, fatto anche di tanti sacrifici: “La mia amica del cuore una volta mi disse: “Certo che la tua è una vita complicata. È difficile persino per me perché vogliono tutti che parli soltanto di te”. Non è che fossi infelice, la passione per la musica mi permetteva di superare qualunque ostacolo, tutta la fatica. Ero contenta, però con gli anni ho capito che parecchie cose le ho sacrificate”.

