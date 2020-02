Irene Grandi, ‘Finalmente io’/ La canzone con il testo scritto da Vasco Rossi spopola! (Sanremo 2020)

Irene Grandi ha scelto di interpretare il brano La musica è finita nella terza serata di Sanremo 2020, in coppia con Bobo Rondelli. Un brano scritto da Franco Califano e Nisa e presentato per la prima volta al Festival del ’67 da Ornella Vanoni. Sul palco l’abbiamo vista con un look particolare e vellutato. Un outfit più che scuro, una giacca con delle aperture laterali, per mettere in mostra il costato e una maglietta grigia. Nessuna gonna per l’occasione, ma un pantalone largo e della stessa tonalità della giacca. Purtroppo l’arrivo della Grandi sul palco è passato inosservato. I social si sono concentrati per lo più su Achille Lauro, che si è esibito poco prima e che ha fatto ancora una volta discutere per l’abbigliamento scelto. Silenzio assoluto da parte dei telespettatori anche nei minuti successivi, forse perchè l’esibizione è stata affrontata all’una e mezza circa. Giusto il tempo di lasciare il palco libero per Piero Pelù, che ha svegliato la platea. E’ andata meglio invece a Bobo, che come ricorda qualcuno su Twitter “non è un cantante, non è un attore, ma uno stile di vita”. L’artista è riuscito a dimostrare ancora una volta di avere una voce più che importante, peccato che non sia riuscito ad accordarsi nel ritmo con la collega. Una mancata armonia che di sicuro ha penalizzato in toto la coppia. Clicca qui per rivedere il video di Irene Grandi e Bobo Rondelli.

IRENE GRANDI, IL MESSAGGIO DI VASCO: “VAI IRE!”

Irene Grandi sta per affrontare la quarta serata di Sanremo 2020, al via oggi, venerdì 7 febbraio. La cantante interpreterà ancora una volta la sua Finalmente io, il brano che in queste ore ha lanciato su Youtube anche sotto forma di videoclip. La regia, ci ricorda in un post sui social, è di Giorgio Testi. “Innamorata della libertà, ho perso ogni pazienza e ogni fragilità”, scrive in un altro post citando la sua stessa canzone. Nelle sue Stories invece troviamo anche Vasco, che ha scelto di inviare un messaggio al direttore artistico: “E nonostante tutto ancora, l’ultima dai, la canzone dire a Sanremo che è stata scritta da Curreri, Righi e Vasco. Fantastico”, dice, concludendo con un “Vai Ire!” d’incoraggiamento. “Il titolo è una gioia, si descrive la vita di un artista nel suo momento di gloria, cioè nel momento in cui vive il suo talento. Lasciando perdere tutta quella roba che c’è nella vita quotidiana”, dice invece la cantante in un’altra clip, parlando della sua canzone sanremese. Durante la serata di debutto della kermesse, l’artista ha registrato pieni consensi e un quarto posto invidiabile, subito dopo Diodato e precedendo Marco Masini. Questa sera le verrà resa giustizia? Magari una posizione di maggior rilievo, per un brano che ha lo stile tipico di Vasco e che è destinato a diventare una hit.

