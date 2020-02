Irene Grandi, canzone “Finalmente io”/ Canterà Vasco Rossi e Curreri (Sanremo 2020)

Irene Grandi torna al Festival di Sanremo con “Finalmente io” a cinque anni dalla sua partecipazione e a cinquant’anni appena compiuti. Il brano è stato scritto da Vasco Rossi, con Gaetano Curreri e i suoi collaboratori Andrea Righi e Roberto Casini. Questa sarà la sua sesta partecipazione al Festival di Sanremo, il cui direttore artistico e conduttore è per questa edizione Amadeus. Il suo miglior risultato sul palco dell’Ariston è stato il secondo posto nella categoria Big nel corso dell’edizione del 2000, con la canzone ‘La tua ragazza sempre’, scritta per lei anche in quella occasione da Vasco Rossi.

Irene Grandi, Sanremo 2020: il suo rapporto con Vasco Rossi

Irene Grandi ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero poche settimane prima di Sanremo 2020, parlando del suo rapporto col record man Vasco Rossi e delle canzoni che lui ha scritto per lei. Ha specificato: “Quelle canzoni sono tra i principali successi della mia carriera. Forse mi vede un po’ come il suo corrispettivo femminile e non può che farmi piacere. Mi ha sempre stimata. Ci lega una bella amicizia.” ‘Finalmente Io’, insieme a un altro inedito dl titolo ‘Devi Volerti Bene’, entrerà a far parte della collezione di brani che la cantante Irene Grandi pubblicherà in un disco per celebrare i suoi primi 25 anni di carriera. L’uscita dell’album è prevista prevista per la prossima primavera e subito dopo c’è in programma un tour che porterà la cantante in giro per tutta l’Italia, da nord a sud dello Stivale.

Le sue parole sui casi Junior Cally e Amadeus

Irene Grandi è sempre pronta a dire la sua, non si è risparmiata nemmeno in questa occasione davanti alle polemiche e a chi le ha chiesto cosa ne pensasse del rapper Junior Cally e di Amadeus, reo di aver ammesso sul palco dell’Ariston un artista che non meritava assolutamente tale visibilità, secondo parte dell’opinione pubblica del nostro Paese. A tal proposito, ha dichiarato che a suo parere gli artisti non sono mai stati modelli da seguire e che non sa se Junior Cally diventerà un grande artista, ma che se si ragionasse così in passato si sarebero dovuti censurare tanto i Rolling Stones quanto Vasco Rossi.

La sua carriera

Irene Grandi ha mosso i primi passi della sua meravigliosa carriera musicale nel 1995, quando ha venduto oltre 500 mila copie dell’album ‘In vacanza da una vita’, contenente il noto brano ‘Bum Bum’. A questo link, il video ufficiale del rano ‘Bum bum’ che ha regalato grandi emozioni a un’intera generazione negli anni Novanta. Nel corso della sua vita da artista ha collaborato con tanti artisti italiani: da Jovanotti a Eros Ramazzotti, da Claudio Baglioni a Pino Daniele e Vasco Rossi, fino ad Elio e le Storie Tese e Tiziano Ferro. Nel corso della sua longeva carriera, Irene Grandi ha venduto circa oltre 5 milioni di dischi, premiati in Italia con un disco di diamante, nove dischi di platino e quattro dischi d’oro.

Video, l'ultima volta a Sanremo con Un vento senza nome





