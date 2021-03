Irene Volpe, finalista MasterChef Italia 2021/ Chi è? “Cenerentola” ha realizzato una tripletta

Chi è Irene Volpe finalista di Masterchef Italia 2021?

Irene Volpe, giovane studentessa romana, è una dei quattro finalisti di MasterChef Italia 2021. Una personaggio che, come ha più volte sottolineato lo chef Bruno Barbieri, ha dato un tocco di fantasia alla trasmissione con i suoi look innovativi e colorati, ma in particolare con i suoi piatti che hanno saputo emozionare. Nelle prime puntate Irene non si è subito rivelata sicura della sue capacità, apprezzata dal pubblico per la sensibilità nei confronti degli altri concorrenti. Puntata dopo puntata Irene è cresciuta, dimostrando il suo intenso rapporto con il cibo, legato a una storia personale con difficoltà alimentari, e la sua abilità nel saper sempre dare quel giusto equilibrio tra gusto ed estetica in un piatto. È stata definita dai giudici la “Cenerentola di Masterchef Italia”, l’unica in ben 10 edizioni ha riuscire a vincere nella stessa puntata la Mistery Box, l’Invention Test e l’esterna presso un ristorante stellato.

Irene Volpe la “Cenerentola” di MasterChef Italia 2021

Per i giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli il successo di Irene Volpe è il degno risultato del suo percorso in cui ha affrontato con serenità ogni singola prova e soprattutto con estremo entusiasmo. La studentessa è riuscita anche a far sorridere gli chef Jeremy Chan e Riccardo Cannella. I giudici l’hanno sempre spronata a essere se stessa e a liberare la sua fantasia e la sua voglia di cucinare. In particolare lo chef Barbieri ha espresso più di una volta entusiasmo per la sua capacità estetica. Dopo aver vinto la Mistery box nell’undicesima puntata, Irene ha sfruttato il suo vantaggio con lo chef del Noma di Copenaghen senza però privarsi di una prova complicata e stimolante: alla fine il suo piatto è stato definito “eccellente”. Secondo Antonio, anche lui finalista di MasterChef 10, Irene potrebbe essere la vincitrice.



