Irina Shayk e Scott Eastwood stanno insieme?/ Dopo Bradley Cooper c’è figlio di Clint

Irina Shayk ha già voltato pagina dopo la rottura con Bradley Cooper? La modella si sarebbe innamorata di un altro attore, il figlio di Clint Eastwood. Il gossip impazza a Hollywood. Voci insistenti vogliono la top model russa sempre più vicina a Scott Eastwood, si dice anche che abbia perso la testa per l’attore. Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma i rumors sono così insistenti che tra i ben informati di Hollywood si parla già di loro come nuova coppia. La storia d’amore con Bradley Cooper è già acqua passata per la modella? Intanto qualcuno fa notare la somiglianza della sua presunta nuova fiamma con l’ex. Entrambi poi hanno gli occhi azzurri. Scott Eastwood, che nei tratti somatici assomiglia molto al padre, ha alle spalle una carriera da attore: è stato protagonista di tanti successi, da “Gran Torino” a “Invictus” e “Fast&Furious 8”. Il 33enne ha voluto seguire infatti le orme del padre, ma prima di intraprendere questa carriera ha fatto diversi lavori, come barista, parcheggiatore e operaio edile.

IRINA SHAYK E SCOTT EASTWOOD STANNO INSIEME?

Chi immagina Irina Shayk triste e sconsolata dopo la fine della relazione con Bradley Cooper evidentemente si sbaglia, perché la top model si starebbe consolando con un altro bellissimo di Hollywood, Scott Eastwood. Il 33enne ha un passato doloroso alle spalle: nel 2016 ha rivelato infatti di aver perso una fidanzata a causa di un incidente stradale avvenuto due anni prima. Jewel Brangman, questo il nome della fidanzata, è stata vittima di un malfunzionamento nell’airbag della sua Honda Civic mentre stava guidando da San Diego a Los Angeles. L’airbag esplose all’interno del veicolo causando la morte della ragazza. Da allora si è chiacchierato molto riguardo la vita sentimentale di Scott Eastwood, ma non ci sono mai state fidanzate ufficiali, almeno ufficialmente e pubblicamente. Ma dagli ultimi aggiornamenti il figlio di Clint Eastwood potrebbe aver trovato finalmente un nuovo amore… grazie a Irina Shayk.

