Is Morus Relais, villaggio Temptation Island 2020/ Location: le misure post Covid

L’Is Morus Relais è lo splendido villaggio, sito a, in provincia di Cagliari, in Sardegna, che ospita Temptation Island 2020. Coppie, tentatori e tentatrici hanno soggiornato in una delle location più belle della Sardegna dove sono state adottate tutte le misure di sicurezza previste per l’emergenza coronavirus. Come ha spiegato lo stesso Filippo Bisciglia, durante le registrazioni, all’interno del villaggio, tutti hanno vissuto in isolamento, comprese le persone dello staff. Il villaggio Is Morus Relais ha adottato una serie di misure di prevenzione in modo da poter garantire la sicurezza di tutti gli ospiti. E’ stato raddoppiato lo spazio a disposizione di ogni ospite, tutti gli ambienti vengono sanificati quotidianamente, tutte le attività e i servizi sono stati adattati per consentire a tutti di rispettare il distanziamento, lo staff è controllato e i controlli sono previsti all’ingresso del villaggio anche per gli ospiti e sono state predisposte tutte le migliori tecnologie di prevenzione.

VILLAGGIO TEMPTATION ISLAND 2020: I PREZZI DELL’IS MORUS RELAIS

L’Is Mour Relais è uno splendido villaggio dotato di ogni comfort per permettere ai propri ospiti di rilassarsi totalmente. Si può scegliere tra il soggiorno in una villa privata e il soggiorno in resort. I prezzi variano in base al tipo di soggiorno scelto. All’interno del villaggio ci sono tutti i servizi come bar, ristoranti, centro relax, spiaggia, campi da golf e tanto altro. Il villaggio ospita Temptation Island dal 2016. Prima di scegliere l’Is Mour Relais come location, il programma è stato girato a Castellaneta Marina in provincia di Taranto nel 2014 mentre nel 2015 al Resort Aeneas Landing, nel Golfo di Gaeta. Anche per l’ottava edizione del programma dell’amore, dunque, la produzione ha deciso di puntare ancora sulla Sardegna e su uno dei villaggi che, ogni anno, conquista il pubblico per la bellezza del luogo e del mare cristallino.





