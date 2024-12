James Franco è sempre più innamorato di Isabel Pakzad, la fidanzata più giovane di 15 anni

Forse non tutti sanno che il cuore dell’attore hollywoodiano James Franco batte per la splendida Isabel Pakzad, ragazza quindici anni più giovane di lui attiva nel campo delle pubbliche relazioni. In realtà Isabel Pakzad ha collezionato anche piccoli ruoli in film come “Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn” e nella serie televisiva “The Deuce – La via del porno”. Quando, ormai diversi anni fa, sono uscite le prime voci su una presunta relazione con James Franco, il gossip si è acceso e infuocato per via della differenza di età ma anche per le origini misteriose di Isabel, sempre molto riservata e gelosa della sua privacy.

Classe 1993, pare abbia discendenze greche ed iraniane; la sua bellezza parla da sola, è appassionata si porti e ai tempi della scuola ha giocato a pallacanestro e a calcio. Ha frequentato la Tenafly High School, poi tra il 2012 e il 2016 ha frequentato la Penn State University, laureandosi in pubbliche relazioni e pubblicità.

Isabel Pakzad, ecco chi è la fidanzata di James Franco: vita privata e origini

Nel periodo dell’università, la fidanzata di James Franco ha lavorato come produttrice televisiva e svolto diverse lavori, in ambiti differenti. Benché sia molto giovane, ha cominciato a lavorare già nell’estate 2015 alla Sony Entertainment, poi è passata alla Universal Music Group e ancora alla CBS Films Inc e infine per PMK-BNC.

La sua vita privata, oltre ad essere catalizzata dall’amore e la relazione con l’attore James Franco, è fatta di viaggi e fotografie. Per quanto riguarda la sua famiglia, sappiamo che la mamma vive a New York assieme al secondo marito ed è anche ai vertici dell’impresa costruttrice Vector Building Corp.

