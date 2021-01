Isabella De Candia, fidanzata Francesco Monte/ “Ci amiamo alla follia”

Isabella De Candia è la fidanzata di Francesco Monte: dall’incontro al grande amore e tra i progetti della coppia c’è anche il matrimonio. Proprio così, archiviate le storie con Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, l’ex tronista di Uomini e Donne è follemente innamorato della bellissima modella di Molfetta. Insieme la coppia ha vissuto anche il primo lockdown di marzo per via della pandemia da Coronavirus; un momento che ha unito ancora di più la coppia. “Sono molto felice con lei, altrimenti non mi troverei in questa situazione di rilassatezza e tranquillità. Poi anche stare in Puglia mi aiuta molto: mi piace girare, ma alla fine ritorno sempre qui” – ha raccontato Monte intervistato da Giada De Miceli nel programma radiofonico “Non succederà più”.

Anzi parlando del futuro, la coppia non esclude la possibilità di sposarsi con Monte che però precisa: “vediamo un attimo, ho i miei tempi. È un cosa a cui non penso e non c’è una programmazione per queste cose”. Una cosa è certa Monte è pazzo della bellissima modella pugliese: “Isabella ed io ci amiamo alla follia. È una storia che volutamente teniamo lontana dai riflettori. Come tante coppie preferiamo convivere. Al momento non pensiamo al matrimonio. Chi vivrà, vedrà”.

Chi è Isabella De Candia, fidanzata di Francesco Monte

Ma chi è Isabella De Candia, la fidanzata di Francesco Monte? Classe 1986, Isabella è nata a Molfetta dove si è diplomata presso l’Istituto Tecnico di Salvemini. Dopo aver terminato gli studi però si è dedicata al mondo della moda cominciando a sfilare in passerella per diversi brand e prestando il suo volto a diverse campagne pubblicitarie. Non solo una modella, Isabella ha una grandissima passione per i viaggi e parla tre lingue: francese, inglese e spagnolo. La modella oggi si divide tra Roma e Milano per motivi di lavoro, ma non nasconde di essere molto legata alla sua terra d’origine: la Puglia. Durante un’intervista, infatti, De Candia ha precisato: “con la mia città ho un legame molto forte. Sto bene qui. Ho un sacco di amici. Per me non è cambiato niente”.



