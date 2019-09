Isabella De Candia fidanzata Francesco Monte/ “Ci siamo visti e non ci siamo mollati”

Matrimonio segreto tra Francesco Monte e Isabella De Candia? La giovane molfettese e l’ex tronista di Uomini e Donne sono semplicemente fidanzati. Ne ha parlato a Vieni da me durante la sua intervista. «È stata una coincidenza, una bellissima coincidenza», ha raccontato riguardo la loro conoscenza. Visto che lui è di Taranto e la fidanzata è di Molfetta, la conduttrice del programma Caterina Balivo ha ipotizzato che i due si siano conosciuti in Puglia. Invece l’incontro è stato a Milano, dall’altra parte dell’Italia. «Abbiamo amici in comune a Milano», ha spiegato Francesco Monte. E ha confermato che la conoscenza è avvenuta dopo la rottura con Giulia Salemi. «Mi ero lasciato da due mesi e mezzo-tre, è stato tutto inaspettato». Francesco Monte ha anche raccontato il primo incontro con Isabella De Candia. «Ci siamo trovati per un aperitivo ed è nato tutto spontaneamente. Abbiamo cominciato a sentirci e non ci siamo più mollati».

ISABELLA DE CANDIA, CHI È LA FIDANZATA FRANCESCO MONTE

Ma chi è Isabella De Candia? La sua bellezza ha spinto qualcuno a paragonarla a Monica Bellucci. Di sicuro la fidanzata di Francesco Monte non passa inosservata. I fan dell’ex tronista di Uomini e Donne non hanno subito accettato la nuova relazione, infatti inizialmente gli account social della ragazza sono stati bersagliati con commenti poco carini. C’è anche chi ritiene che la coppia non sia autentica. Nata nel 1986, Isabella De Candia fa la modella. Dopo il liceo, si è trasferita a Roma per cominciare una carriera nel mondo della moda. Al momento lavora con le agenzie di moda Fashion Model Management e Karinmodelsparis. Spesso fa la spola tra Roma, Milano e Parigi. Parla tra lingue (inglese e francese dopo l’italiano) e ama molto viaggiare. Non si sa nulla delle precedenti relazioni e sulla sua famiglia. Quel che è certo è che ha un legame particolare con Molfetta, infatti quando può torna a trovare amici e parenti.

