Isabella De Candia fidanzata Francesco Monte/ Sparita dai social: sorpresa in arrivo?

Cercasi Isabella De Candia. La bellissima fidanzata di Francesco Monte, modella di professione, è abituata ad usare i social network soprattutto per lavoro. L’unica foto personale in cui è tra le braccia dell’ex tronista risale allo scorso agosto. Da quel giorno, sia Isabella che Francesco non hanno più pubblicato foto di coppia limitandosi a scambiare like e commenti sotto le rispettive foto. Tuttavia, la De Candia aveva sempre pubblicato foto, tratte dai suoi lavori, sotto le quali i followers avevano la possibilità di commentare e dimostrarle il loro affetto. Da circa otto giorni, però, sul profilo Instagram di Isabella tutto tace. Nessuna foto e nessuna storia da parte della fidanzata di Monte che continua a restare lontana dalle luci dei riflettori preferendo vivere l’amore con l’ex gieffino come una qualunque coppia e, soprattutto, senza alimentare inutili gossip.

ISABELLA DE CANDIA: SORPRESA IN DIRETTA A FRANCESCO MONTE?

Francesco Monte ha vissuto l’esperienza a Tale e Quale Show 2019 con tutto se stesso ricevendo il sostegno della famiglia, degli amici e di Isabella De Candia lontano dalle telecamere. I fans della coppia, però, sognano di vedere Isabella seduta in prima fila nello studio Rai da cui, questa sera, sarà trasmessa la finale al termine della quale sarà eletto il campione di Tale e Quale Show 2019. Un sogno, quello dei fans, che sembra destinato a restare tale. Da quando è diventata la fidanzata di Monte, infatti, Isabella non ha mai rilasciato interviste e non ha mai cercato le copertine dei vari magazine di cronaca rosa per aumentare la propria popolarità. Schiva e riservata, dunque, Isabella De Candia deciderà di fare un’eccezione facendo una sorpresa al fidanzato? Considerato uno dei favoriti per la vittoria finale, Monte sarà piacevolmente spiazzato dalla fidanzata? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA