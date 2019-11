TALE E QUALE SHOW 2019, FINALE/ Diretta e vincitore: ospiti Proietti e Castellitto

TALE E QUALE SHOW 2019, ANTICIPAZIONI FINALE TORNEO DEI CAMPIONI

Venerdì 8 novembre, in diretta dalle 21.25 dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, Carlo Conti conduce il nono e penultimo appuntamento con Tale e Quale Show 2019 al termine del quale sarà decretato il “Campione di Tale e Quale Show 2019”. A contendersi la vittoria saranno i dodici artisti che si esibiranno dal vivo accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli dando vita ad imitazioni preparate nel corso della settimana sotto l’occhio vigile dei vocal coach Matteo Beccucci, Daniela Loi e Maria Grazia Fontana e dall’actor coach Emanuela Aureli. La decima ed ultima puntata di Tale e Quale Show 2019. Il 22 novembre, andrà in onda la decima ed ultima puntata dello show di Carlo Conti con i migliori imitatori “non professionisti”, scelti tra tutti quelli che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma. 12 concorrenti non famosi si esibiranno davanti ad una super giuria per portare a casa il titolo di “Tali e Quali – Campione 2019”.

LE IMITAZIONI DELLA FINALE DI TALE E QUALE SHOW

Grandi esibizioni per la finalissima di Tale e Quale Show 2019, I dodici artisti dovranno fare un ultimo sforzo per conquistare la giuria. Quali esibizioni, dunque, animeranno la nona puntata dello show di Carlo Conti? Ecco in quali star dovranno immedesimarsi. Agostino Penna sarà Andrea Bocelli, Francesco Monte dovrà trasformarsi in John Legend, Davide de Marinis renderà omaggio a Little Tony mentre Lidia Schillaci ricorderà, non senza emozione, “The Voice” Whitney Houston, Jessica Morlacchi si metterà nei panni di Mariah Carey, Tiziana Rivale sarà Agnetha Fältskog degli Abba, Antonio Mezzancella si calerà nei panni di Marco Mengoni, Massimo Di Cataldo sarò Johnny Dorelli, Giovanni Vernia omaggerà il genio di Prince, Roberta Bonanno dovrà trasformarsi in un uomo calandosi nei panni del “reuccio” Claudio Villa, Alessandra Drusian sarà Marcella Bella mentre Vladimir Luxuria, infine, si trasformerà in Alberto Camerini.

GLI OSPITI DELLA FINALE DI TALE E QUALE SHOW 2019

Per la finalissima di Tale e Quale Show 2019, i dodici concorrenti dovranno conquistare non solo i favori dei tre giudici ufficiali, ma anche quelli di due giudici d’eccezione. Accanto a Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, infatti, ci saranno due degli attori più amati dal pubblico e più apprezzati dagli addetti ai lavori come Gigi Proietti e Sergio Castellitto. I due artisti, abituati a calarsi nei panni di personaggi diversi, passando senza difficoltà dai ruoli comici a quelli drammatici, giudicheranno insieme ai colleghi le dodici esibizioni stilando, poi, una propria classifica con cui contribuiranno ad assegnare il titolo di titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2019”.



