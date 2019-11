Francesco Monte è Nek/ Scala la classifica tra le polemiche… (Tale e Quale Show)

Francesco Monte è la vera scoperta di questa edizione

Potrebbe non portarsi a casa la vittoria ma sicuramente, la vera rivelazione di Tale e Quale show è Francesco Monte. Con le sue incredibili doti canore, ha dimostrato di essere un bello in grado di mettersi in discussione, partecipare e conquistare ottimi risultati. Anche i giudici in più di una occasione, hanno confidato di essersi ricreduti sul suo conto. Dopo un passato da tronista, Monte aveva puntato molto sull’aspetto fisico. Uscito dal dating show tra le braccia di Teresanna Pugliese, la relazione è naufragata dopo alcuni anni. Successivamente Cecilia Rodriguez ha conquistato il pugliese e il finale, lo ricordiamo tutti… Lui lasciato da lei in diretta televisiva nel corso della seconda stagione del Grande Fratello Vip. L’anno dopo è stato il “suo turno”. In gioco da concorrente, con la fotografia di Cecilia con Ignazio Moser sempre in “mezzo”. Lui però, ha ritrovato il sorriso con Giulia Salemi. Una volta fuori, i due si sono innamorati per circa un anno. Non dimentichiamoci, nel frattempo, anche la breve relazione con Paola Di Benedetto, durante la travagliatissima Isola dei Famosi.

Francesco Monte è Nek: la nuova sfida del venerdì sera di Tale e Quale Show

Francesco Monte, nonostante dichiarasse sempre di volere stare lontano dal gossip, per un motivo o per un altro ci “ricadeva” sempre. La stessa cosa è accaduta anche durante la sua ultima relazione d’amore con Giulia Salemi, naufragata per colpa di un sentimento che è andato scemando, innamorandosi di un’altra: Isabella De Candia, modella pugliese. Poi l’approdo a Tale e Quale Show che ha cambiato le carte in regola, offrendogli la possibilità di badare più alla sostanza che alla pura immagine. Dopo un perfetto Gianluca Grignani che la scorsa settimana gli ha fatto guadagnare il secondo posto in classifica, vedremo cosa succederà stasera con la nuova sfida e l’interpretazione di Nek. Molto felice per la “svolta”, di recente intervistato da Sorrisi e Canzoni, proprio in merito al suo talento ha dichiarato: “A volte noi che ci siamo esposti nei reality siamo visti come personaggi piatti, che non sanno fare altro se non altri reality. Ho lottato tanto per dimostrare di avere un valore che andasse oltre il colore dei miei occhi. Per questo oggi “Tale e quale show” per me vale molto più della semplice partecipazione a un programma in tv”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA