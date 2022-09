Isabella Falasconi ha sposato un ex cavaliere di Uomini e Donne/ L’ex dama: “Amore nato fuori dallo show”

Isabella Falasconi e Giuseppe Tranquillino si sono sposati: sono entrambi ex di Uomini e Donne Over

Isabella Falasconi si è sposata. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne è convolata a nozze e il marito è proprio un ex cavaliere del dating show condotto da Maria De Filippi. Il suo nome è Giuseppe Tranquillino e il colpo di fulmine con Isabella sarebbe scoccato grazie ad un ballo fatto proprio in studio. In un’intervista rilasciata a IsaeChia, Isabella ha raccontato com’è iniziata la loro storia d’amore: “Giuseppe Tranquillino si presenta, era seduto al centro dello studio esattamente davanti a me. Io lo guardo e i suoi occhi azzurri mi hanno subito colpito.”

Veronica Ursida contro Armando e Gemma di Uomini e Donne/ "Lui falso e aggressivo, lei si è trasformata…"

Quando in studio Maria De Filippi chiese a Giuseppe se una delle dame lo avesse colpito, lui fece proprio il nome di Isabella: “Facciamo un ballo insieme, in me nasce un’emozione fortissima. Ero quasi imbarazzata dal suo carattere forte ed esuberante. Lui mi fece sentire quasi del tutto impacciata”, ha ricordato l’ex dama.

Roberta Di Padua, flirt con Davide Donadei?/ L'ex Uomini e Donne sbotta: "Sciacalli…"

Isabella Falasconi e Giuseppe Tranquillino: un amore nato anni dopo l’incontro a Uomini e Donne

Al tempo però la loro conoscenza non ebbe seguito. Lei conobbe poi Mauro Donà con il quale iniziò una lunga relazione che li portò anche a Temptation Island. Le loro strade però erano destinate ad incrociarsi di nuovo: “Dopo circa sette anni, lui cercò di contattarmi anche tramite la trasmissione. Ma nulla, non gli hanno dato il mio numero, adducendo a leggi sulla privacy. Ha richiamato la produzione circa tre volte, ma nulla.” ha raccontato la dama.

Poi i social hanno fatto il miracolo: “Lui non usava né Facebook né altri social. Non si ricordava nemmeno il mio cognome. Poi, di punto in bianco, riuscì ad intravedere una mia foto su Facebook tramite un account che si era aperto solo per cercarmi. Lì ci siamo ritrovati; gli ho dato il mio numero di cellulare e subito ci siamo sentiti. Poi ci siamo incontrati a Civitanova e dopo un lungo abbraccio, ci siamo ritrovati.” Da lì è nato un amore coronato poi di recente in un matrimonio.

Uomini e donne: chi sono i 4 tronisti/ Quel dettaglio in comune scatena la polemica..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Falasconi (@isabella_falasconi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA