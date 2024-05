Isabella Gordon, chi è il personaggio della fiction su Marconi/ L’accordo con il Ministro Bottai e Mussolini

Isabella Gordon è uno dei personaggi di Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, la miniserie di due puntate che si conclude questa sera in prima serata su Rai1. Il progetto ruota attorno alla storia di Guglielmo Marconi, l’inventore della radio e della telegrafia senza fili interpretato da Stefano Accorsi, e il cui destino si intreccia con quello di Isabella Gordon, interpretata da Ludovica Martino. Trattasi di un personaggio principale nella serie, una giornalista italoamericana che si rivela spia del governo fascista ai danni dello scienziato.

Amante di Achille Martinucci, il funzionario della polizia di regime, la donna è una spia incaricata di scovare informazioni sulle prossime invenzioni di Marconi e di consegnarle al regime fascista, con la quale ha stretto un accordo segreto. La narrazione prende il via proprio da un’intervista che l’inventore rilascia alla giornalista, e intorno alla quale si districano le principali dinamiche della storia. Ma il personaggio di Isabella Gordon è esistito davvero o è frutto dell’invenzione degli autori?

Isabella Gordon, la rivelazione sul personaggio

Isabella Gordon è un personaggio chiave di Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, e anche nella puntata conclusiva di questa sera su Rai1 regalerà grandi colpi di scena. A fare chiarezza sul personaggio ci hanno pensato i vertici della casa di produzione della miniserie, che hanno specificato: “Tutto, inclusa la spy story, ha delle radici nella realtà e nei fatti storici”.

La trama è stata chiaramente adattata alle necessità televisive, ma è fedele alla realtà e dunque anche il personaggio della giornalista spia non sarebbe frutto della mente degli autori: “Chiaramente abbiamo cercato di costruire una drammaturgia narrativa che fosse più efficace per l’adattamento televisivo”, ma “nulla è stato inventato completamente. Tutta la storia e i personaggi sono basati su fatti e consulenze storiche. Dentro c’è Guglielmo Marconi e la sua vita avventurosa”.

Ludovica Martino ‘racconta’ il personaggio di Isabella Gordon nella serie dedicata a Guglielmo Marconi

A dare ulteriori spunti di riflessione sul personaggio di Isabella Gordon ci ha pensato proprio Ludovica Martino, attrice che ne veste i panni in Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo: “…Per questo personaggio si sono ispirati a Lisa Sergio, l’ultima ad aver realizzato un’intervista a Marconi nel suo ultimo anno di vita” – ha spiegato l’attrice intervistata da SuperGuidaTV – “Isabella ha una sfrontatezza irriverente perché fa credere a Marconi di fargli un’intervista che metta in risalto la sua genialità ma invece aveva fatto un accordo con il Ministro Bottai e Mussolini per indagare sul suo conto e sul raggio della morte”.

Ludovica Martino, sempre a proposito del personaggio di Isabella Gordon interpretato in Marconi – L’Uomo che ha connesso il mondo, si è espressa anche a proposito del lavoro al fianco di Stefano Accorsi. “E’ stato bellissimo; ho esordito al cinema con Stefano e quasi dieci anni dopo ritrovarsi insieme in una serie mi ha regalato una bella energia. Ci siamo divertiti tanto. Già dalle prime letture della sceneggiatura c’era un clima goliardico. Lui si era ricordato perfino come prendessi il caffè”.











