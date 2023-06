“Isabella ha iscritto Manu a Temptation Island 2023 a sua insaputa”/ Testimonianza choc: “Vuole fare TV”

Isabella ha iscritto Manu ai casting di Temptation Island 2023 a sua insaputa? Arriva la testimonianza da chi era con loro

Isabella Recalcati e Manuel (Manu) Marascio sono una delle coppie più discusse di Temptation Island 2023. La prima puntata li ha visti grandi protagonisti e il pubblico si è schierato subito a favore del ragazzo, dopo le rivelazioni sui problemi socio-economici che mettono in crisi la loro relazione. A pochi giorni dall’esordio televisivo della coppia, ecco però arrivare una testimonianza che pone i due fidanzati, e Isabella in particolare, sono una cattiva luce.

A darla, attraverso i microfoni di Fanpage, è Giusi Alemanno, che ha partecipato col fidanzato Salvatore ai casting di Temptation Island lo stesso giorno di Isabella e Manu. La ragazza ha accusato la coppia, inizialmente sotto il loro video di presentazione, di fingere perché “Lui è stato costretto da lei. Lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in tv”. Poi è entrata nel dettaglio, spiegando l’accaduto: “A marzo io e il mio ragazzo siamo andati a Roma per fare il casting di Temptation Island. Una volta arrivati, ci hanno fatti entrare in due stanze separate, da una parte le donne e dall’altra gli uomini. […] Io quindi ero insieme a Isabella, mentre il mio compagno con Manuel. Lei faceva dei complimenti ai ragazzi che erano lì, mentre lui ha raccontato al mio compagno che non aveva compilato alcun format per partecipare, ma era stata Isabella a fare tutto.”

“Isabella Recalcati a Temptation Island 2023 perché disposta a tutto per fare TV”

Giusi ha quindi spiegato che è stata Isabella ad inviare la partecipazione al programma con il nome di Manuel a sua insaputa. “Quando poi lo hanno chiamato la prima volta, lui era al lavoro e ha detto che non poteva parlare. Dopo si è confrontato con lei per sapere come comportarsi e la fidanzata gli ha spiegato di aver fatto tutto in cerca di visibilità e con lo scopo di entrare in tv.”, ha aggiunto.

Manu ha infine accettato di partecipare, nonostante le preoccupazioni per le assenza a lavoro, perché “gli conveniva”, ha spiegato la donna. Su di lui ha però aggiunto: “A noi è sembrato un bravissimo ragazzo però molto influenzabile, che farebbe di tutto pur di accontentare la fidanzata. Isabella è molto esigente nei suoi confronti.” Giusi è convinta che la storia tra Isabella e Manuel non avrà seguito, e che i due si lasceranno alla fine di Temptation Island o poco dopo perché “Lei è disposta a tutto pur di entrare in tv, secondo me molto probabilmente si candiderà per Uomini e Donne o il Grande Fratello.”

