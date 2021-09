Isabella Ragonese, ex fidanzata Samuel/ “L’amore per tutta la vita sia per pochi, pochi eletti”

Isabella Ragonese è l‘ex fidanzata di Samuel, la voce dei Subsonica. Un grande amore quello tra l’attrice del film “Tutta la vita davanti” e uno dei cantautori più originali del panorama musicale italiano. La coppia è stata fidanzata per cinque lunghi anni, ma ad un certo punto si sono lasciati. Non è dato sapere il motivo, visto che entrambi hanno sempre vissuto il loro amore lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e dal gossip. L’attrice, molto discreta e riservata, si è lasciata andare dalla pagine de lecronachedellabellezza.com parlando della sua vita sentimentale rivelando: “quando sono in coppia, sono una persona solitaria: tendo all’ozio, a stare a casa con le mie cose, oppure a farmi i giri da sola. Il godimento più alto per chi fa il mestiere dell’attore è quello di essere sì amato, ma dal pubblico”.

Non solo, l’attrice parlando proprio di amore ha sottolineato: “penso che l’amore per tutta la vita sia per pochi, pochi eletti. Cresciamo con l’idea che la normalità sia stare a lungo con una persona; in realtà bisogna essere un po’ artisti dell’amore per riuscire a tenere insieme un rapporto per tanto tempo”.

Isabella Ragonese dopo Samuel ha un nuovo fidanzato?

Dopo la storia con Samuel dei Subsonica, Isabella Ragonese ha un nuovo fidanzato? Non è dato saperlo, visto che l’attrice è molto riservata sulla sua vita privata e sentimentale. Intervistata da lecronachedellabellezza.com si è sbottonata parlando di amore e rivelando: “mi sono innamorata spesso, e l’ho fatto di uomini sempre molto diversi tra loro. Penso che questa sia una cosa di noi donne, per cui amare è anche un’esplorazione, un apprendimento.

L’attrice ha concluso poi con una riflessione: “ti innamori di qualcuno che ti aiuterà a scoprire qualcosa di cui in quel momento hai bisogno, o paura. Crescendo ho capito, però, che non mi piacciono le dipendenze. Se dipendi da qualcuno non vedi più la persona, ma il bisogno. Non mi piace che gli altri diventino i miei punti di riferimento: è una responsabilità troppo grossa da mettere sulle spalle di qualcuno”.

