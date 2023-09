Isabella Recalcati e Manu Marascio stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2023?/ “Non sono ipocrita!”

Isabella Recalcati e Manu Marascio: la parentesi a Temptation Island 2023

L’ultima edizione di Temptation Island ha messo in evidenza tanti dissidi coniugali tra le coppie protagoniste. C’è chi è arrivato alla rottura e chi ha trovato una nuova fiamma, ma anche chi grazie al reality ha dato una nuova linfa alla propria relazione. In tal senso, un esempio è rappresentato da Isabella Recalcati e Manu Marascio. i due sono entrati nel cast con un evidente divario dal punto di vista degli intenti; lui si è detto più volte sminuito dalla compagna, quasi dubbioso dei sentimenti reciproci. Dal canto suo, Isabella ha accettato la sfida di Temptation Island proprio per dimostrare il valore del suo amore.

Dopo le prime settimane a Temptation Island, è stato proprio Manu Marascio ad attirare l’attenzione. Il giovane ha indispettito la sua fidanzata, Isabella Recalcati, per alcune dichiarazioni forti nei suoi riguardi. Chiamato il falò di confronto insieme hanno analizzato ulteriormente la situazione. Sono emersi tanti punti di lontananza ma nonostante tutto l’amore è stato decisamente più forte delle incomprensioni; Isabella e Manu hanno deciso così di essere la prima coppia a lasciare Temptation Island, felicemente insieme.

Isabella Recalcati e Manu Marascio: lontani dalla luce dei riflettori dopo Temptation Island 2023

Alla fine ha trionfato l’amore tra Isabella Recalcati e Manu Marascio di Temptation Island 2023. La coppia è ancora oggi innamorata e stanno progettando di vivere insieme e non nascondono la possibilità del matrimonio. Anzi proprio Manuel ha chiaramente precisato: “Non sono un’ipocrita: non ho fatto Temptation Island solo per fare un’esperienza. Non ho mai mandato candidature in TV in vita mia, era la prima volta. Io e Isabella ci abbiamo provato quasi scherzando, e non si sa come siamo arrivati a fare il programma. Però, ripeto, non sono un ipocrita. In futuro, nello spettacolo, spero di fare qualcosina che possa aiutarmi a stare un po’ meglio”.

Le parole di Manu Marascio hanno effettivamente trovato riscontro osservando le dinamiche che lo hanno riguardato, con la sua fidanzata, nelle settimane successive all’esperienza a Temptation Island 2023. La coppia è stata sicuramente la meno chiacchierata dal punto di vista mediatico e le partecipazioni televisive non sono pervenute. Salvo alcune dichiarazioni tra social e magazine, hanno lasciato alle spalle l’esperienza con il monito di dare seguito alla voglia di costruire una sana felicità insieme.











