Isabella Ricci chiude con Michele a Uomini e Donne/ “Ho pagato il conto della cena..”

Dopo il momento dedicato ad Ida Platano e Marcello che hanno deciso di chiudere dopo una frequentazione intensa, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Isabella Ricci. La dama che è stata la protagonista di discussioni accese con Gemma Galgani, dopo aver conosciuto Michele, un signore giunto in trasmissione unicamente per conoscerla e frequentarla, ha deciso di dargli una possibilità. Isabella e Michele sono usciti insieme e, al centro dello studio, raccontano com’è andato il loro appuntamento.

“E’ andata bene. Ci siamo raccontati, ma ho commesso dei piccoli errori. A causa dell’emozione, per sbaglio, ho chiesto ad Isabella dove potevamo andare la sera, ma non l’ho fatto con cattiveria. L’ha rimarcato due volte durante la cena e questo mi ha fatto male“, spiega il cavaliere.

Isabella Ricci delude il cavaliere Michele

Dopo aver ascoltato la versione di Michele, Isabella Ricci racconta la propria versione dei fatti. “Finita la trasmissione stavamo aspettando di uscire dallo studio. Lo vedo venire verso di me e pensavo che mi dovesse dire qualcosa di carino. La prima cosa che mi chiede è chi pensa al taxi e la seconda chi pensa alla cena. Gli rispondo e faccio scegliere a lui perchè a me andava bene qualsiasi soluzione. Se fossi un uomo, per il mio tipo di carattere, se dovessi corteggiare, mi informerei su dove andare”, sottolinea la dama.

“Quando la cena è finita, lui mi ha chiesto come pagare. Siccome l’ho visto titubante, ho detto metto tutto sul mio conto e ho chiuso così. Non voglio andare oltre e mi fermerei. Voglio lasciare stare. Non ci siamo proprio trovati”, conclude la dama. “Quello che hai detto tu è una bugia. Hai mortificato una persona”, ribatte il cavaliere. La conoscenza tra i due si conclude così.

