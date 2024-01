Isoardi e Linea Verde, clamorosa gaffe nel montaggio/ Video: “La mia vag*na ha il sapore della Pepsi”

Linea Verde, gaffe nel montaggio prima dei saluti di Elisa Isoardi: cos’è accaduto

È una gaffe che ha fatto il giro del web quella che vede protagonisti Elisa Isoardi e il programma da lei condotto insieme a Monica Caradonna Linea Verde. Un episodio accaduto nella puntata in onda il 13 gennaio ma che solo nelle ultime ore ha assunto un gran rilievo sul web. La gaffe in realtà arriva subito, dall’apertura della puntata che, come sempre, è accompagnata da un sottofondo musicale. Ed è proprio lì, prima che Elisa Isoardi prenda parola per iniziare la puntata, che arriva l’imbarazzante errore.

La canzone scelta per quel montaggio è stata ‘Cola’ di Lana Del Rey, brano che, tra le varie cose, recita: “My pus*y tastes like Pepsi Cola”. Frase che tradotta significa: “La mia vagina ha il sapore della Pepsi Cola”.

Svista di Linea Verde: il video fa il giro del web

Proprio questa frase è quella andata in onda in apertura, sfumando poi sui saluti iniziali dell’ex compagna di Matteo Salvini: “A due passi da Lucca esiste qualcosa di veramente straordinario che non tutti conoscono: un parco di 16 ettari, villa reale..”. Una svista che è poi diventata virale e ha scatenato commenti critici ma anche divertiti da parte del web.

Una gaffe clamorosa, insomma, sulla quale, ad oggi, non è stata proferita parola dai diretti interessati. Le ultime Instagram stories di Elisa Isoardi, pubblicate oggi 16 gennaio, riguardano sì il programma ma non l’errore del montaggio, bensì l’inizio delle nuove riprese: “Anche oggi si parte”, ha infatti scritto sui social la conduttrice. Probabilmente una mossa voluta per non destare ulteriore scalpore.

Comunque ci siamo fatti passare come nulla fosse che durante Linea Verde parte la canzone di Lana Del Rey al verso che recita “La mia fi*a ha il sapore di Pepsi Cola” (un attimo prima che compaia la Isoardi peraltro) (non sapevano la traduzione)

(o sì?)pic.twitter.com/nh60Ot1Sq1 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 15, 2024













