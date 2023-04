Isobel a cuore aperto ad Amici 2023/ “Ho il complesso delle braccia lunghe…”

Isobel racconta la propria famiglia ad Amici 2023

La ballerina Isobel è una delle protagoniste indiscusse dello speciale di Amici 2023 trasmesso venerdì 21 aprile al posto di Uomini e donne. Sorridente e senza trucco, in casetta, parla senza filtri con Maria De Filippi. La ballerini, attraverso le foto della sua famiglia, rivede la madre a cui assomiglia tantissimo fisicamente sorprendendo la stessa Maria De Filippi. “Solitamente le figlie femmine assomigliano al papà“, nota la conduttrice. Isobel, poi, di fronte ad una foto del padre, fa notare quanto sia alto il genitore. “Anche tu sei alta”, dice la conduttrice. “Non quanto lui”, risponde la ballerina. “Meno male altrimenti avresti giocato a basket e non avresti fatto la ballerina”, dice ancora Maria.

Parlando dell’altezza del padre, poi, Isobel confessa di avere il complesso della braccia. Secondo la ballerina, avrebbe delle braccia troppo lunghe che, in alcuni casi, rappresenterebbero un peso per i suoi movimenti. Maria prova a farle cambiare idea a Isobel che, con il suo accento e le sue affermazione strappa sempre un sorriso alla conduttrice.

La dedica di Angelina a Isobel

Nel corso della lunga chiacchierata con Maria De Filippi, poi, Isobel riceve una dedica speciale da Angelina che, dopo aver raggiunto la ballerina, confessa di aver intonato un brano per lei vedendola ballare continuamente, anche di notte. “Ma non posso arrabbiarmi perchè sei speciale”, confessa la cantante. Le due amiche, poi, si stringono in un dolce abbraccio.

L’allieva di Alessandra Celentano, poi, ammette di essere una buona forchetta e di amare, in modo particolare, la parmigiana di melanzane, le lasagne ma anche le gallette di mais.

