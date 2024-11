Isobel Kinnear, chi è l’ex ballerina di Amici: ha un nuovo fidanzato?

Tra i protagonisti di This is me, in onda questa sera su Canale 5, ritroveremo anche Isobel Kinnear, la celebre ballerina pronta a tornare sul piccolo schermo, in questa speciale rivisitazione di Amici di Maria De Filippi, dedicata ai talenti venuti fuori proprio dalla trasmissione. Nel 2022 Isobel Kinnear è arrivata trai i finalisti del programma, dove è riuscita a mettere in mostra le sue qualità, ma nel format di Mediaset ha anche trovato l’amore con il cantante Cricca, una relazione andata avanti per diversi mesi ma che si è poi esaurita.

Per Isobel Kinnear è poi arrivato il momento di voltare pagina e pare che la talentuosa ballerina abbia trovato nuovamente la felicità con un altro ex allievo di Amici, Alessio Gaudino, che ha preso parte alla quindicesima edizione del programma. Nessuna ufficialità, ma pare che tra Isobel Kinnear e Alessio Gaudino sia spuntato anche un bacio, che confermerebbe di fatto la relazione.

Isobel Kinnear e l’amore con Cricca: “Ho provato a conquistare la madre”

Isobel Kinnear ha vissuto una breve storia d’amore con Cricca, con il cantante che ha raccontato come abbia tentato di far breccia nel cuore della ballerina lanciata al successo da Amici e che ritroveremo questa sera con This is me.

“Ho provato a conquistare la madre, le sono piaciuto, le ho detto che ha una figlia splendida e così lei ha iniziato a parlarle bene di me” aveva detto lui in una intervista a Verissimo al fianco di Isobel Kinnear. La stessa danzatrice nel talk condotto da Silvia Toffanin ha speso parole importanti nei confronti dell’ex fidanzato: “C’era sempre lui, sono troppo felice, lui è il mio primo amore, è da lui che ho imparato cosa voglia dire amore” le parole dell’ex allieva che oggi porta nel cuore quella relazione ormai divenuta parte del passato.

