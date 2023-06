Isobel Kinnear non convince ad Amici Full Out/ Lo smacco a Cricca e le critiche del web sulla conduzione

Isobel Kinnear, critiche per la conduzione di Amici Full Out: “Negata!”

Se come ballerina per molti non ha avuto rivali nell’ultima edizione di Amici, come conduttrice Isobel Kinnear scatena un po’ di perplessità. Il suo esordio in questo ruolo è arrivato nel corso di Amici Full Out, il concerto evento che si è tenuto a Roma e alla quale hanno partecipato i ragazzi di Amici 22. Isobel, oltre ad esibirsi, ha condotto lo show al fianco di Nicolò De Devitiis, ma non tutti hanno apprezzato questa scelta.

Alcuni telespettatori hanno trovato precoce la scelta di far esordite Isobel come conduttrice, altri invece hanno addirittura trovato spiacevole il fatto che non fosse seduta al banco con gli altri. “Adoro Isobel ma avrei preferito vederla insieme agli altri ragazzi, per il momento non la vedo adatta alla conduzione”, si legge tra i commenti del popolo di Twitter; o ancora: “Non ci siamo, Isobel negata per la conduzione, nessun filo conduttore i ragazzi come disorientati, bocciato!

Isobel Kinnear snobba Cricca ad Amici Full Out

C’è invece chi ha storto il naso di fronte all’intervista doppia fatta da Isobel Kinnear insieme a Giulia Stabile durante Amici Full Out. Tra le domande poste alle due ballerine, Nicolò De Devitiis è arrivato anche a chiedere con quale dei ragazzi di Amici 22 avrebbero voluto uscire a cena. Tanti aspettavano che Isobel facesse il nome di Cricca, visto il flirt avuto e la loro forte amicizia, invece così non è stato. Isobel ha fatto il nome di Angelina e ha snobbato Cricca anche quando il conduttore le ha chiesto il ragazzo più simpatico di Amici 22: “Mattia!” è stato il nome fatto dalla ballerina.

Non ci siamo, Isobel negata per la conduzione, nessun filo conduttore i ragazzi come disorientati,bocciato#amicifullout — Gabriella (@Gabrimass) June 20, 2023

Adoro Isobel ma avrei preferito vederla insieme agli altri ragazzi, per il momento non la vedo adatta alla conduzione#amici22 — RobertaD 🌈 (@rodari279) June 20, 2023













