Iva Zanicchi: “Daniela Martani negazionista? Se la vedrà con me”/ “Se osa dire…”

Iva Zanicchi si è calata perfettamente nel ruolo di opinionista dell‘Isola dei Famosi 2021. Accanto a Tommaso Zorzi, in attesa di ritrovare anche Elettra Lamborghini, la Zanicchi si diverte commentando le avventure dei vai naufraghi. Durante le prime due puntate del reality show, Iva Zanicchi ha commentato anche la scelta di Daniela Martani che ha accettato di partecipare all’Isola pur essendo vegana. Durante la seconda puntata, Iva ha ammesso che non riuscirebbe mai a rinunciare ai suoi piatti sposando l’alimentazione praticata dalla Martani. Sempre pronta a scherzare, ai microfoni dell’AdnKronos, tuttavia, la Zanicchi sottolinea di essere pronta ad intervenire e a riprendere Daniela Martani qualora dovesse esprimere idea sbagliate sulla pandemia.

Iva Zanicchi ha ha combattuto contro il covid, all’AdnKronos, spiega di non poter tollerare che si parli dei vaccini o della pademia in modo inesatto. “Se Daniela Martani dovessi dire una sola frase negazionista o n o vax a ‘L’Isola dei Famosi‘ se la vederebbe con me che ho vissuto il Covid sulla mia pelle e ho perso un fratello dall’oggi al domani’‘, ha sottolineato.

IVA ZANICCHI: “PRONTA A METTERE A TACERE DANIELA MARTANI”

La presenza di Daniela Martani all’Isola dei Famosi 2021 ha sollevato numerose polemiche per la sua posizione sui vaccini. L’argomento, durante le prime due puntate del reality show condotto da Ilary Blasi, non è stato toccato, ma Iva Zanicchi ammette di essere pronta a riprenderla qualora, in diretta, dovesse lasciarsi andare a qualche dichiarazione particolare. “Se questa signora dovesse dire qualcosa contro i vaccini o dovesse mandare messaggi che non si devono dare di fronte a milioni di spettatori sarei la prima a riprenderla. Verrebbe ripresa e messa a tacere. Se lei osa dire qualcosa se la vedrà con me”, ha ribadito l’opinionista.

