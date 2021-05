Isola dei Famosi 2021 oggi non va in onda, perchè?/ Diretta rimandata a venerdì

L’Isola dei Famosi 2021 oggi, giovedì 13 maggio, non va in onda. Esattamente com’è accaduto la scorsa settimana, il reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda, con la 17esima puntata, venerdì 14 maggio per mantenere la diretta. Con la partenza di Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola, infatti, il reality italiano aveva perso la possibilità di trasmettere anche la seconda puntata settimanale in diretta. Il calo degli ascolti ha così spinto Mediaset a spostare la seconda puntata della settimana al venerdì. La settimana scorsa, il reality ha così portato a casa 2.858.000 spettatori con uno share del 16.8% restando fedele agli ascolti delle precedenti puntate. Mediaset ha così deciso di lasciare la prima serata del venerdì all’Isola che dovrebbe andare in onda due volte a settimana fino alla finale, fissata, salvo cambiamenti dell’ultima ora, per il 7 giugno.

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ha evidenziato i contrasti tra Isolde Kostner e Roberto Ciufoli con il resto del gruppo. In particolare, Valentina Persia ha criticato l’atteggiamento di Isolde che è diventata nuovamente leader. “Sei una campionessa che non ha un minimo di p***e, per dire che ti sto sul ca**o perché sono una persona simpatica che interagisce con tutti. Cosa che lei non sa fare perché lei interagisci solo con Roberto Ciufoli. Rosica perché non riesce ad entrare nelle dinamiche del gioco, che non significa soltanto dormire e portare la legna”, ha sbottato la Persia che è stata mandata al televoto da Isolde. Anche Roberto fatica a riconquistare la fiducia dei compagni e, probabilmente, sarà questo uno degli argomenti caldi della serata.

