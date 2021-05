Jeda, fidanzato Vera Gemma/ Farà “ingelosire” Ilary Blasi?

Questa sera, lunedì 10 maggio, Vera Gemma farà il suo ingresso nello studio dell’Isola dei famosi 2021. Durante la sua permanenza nel reality show, l’attrice è stata costantemente sostenuta dal giovane fidanzato di Jeda. Il rapper ha sempre difeso la compagna in modo fermo e deciso, rispondendo alle critiche degli altri naufraghi. Anche Ilary Blasi è rimasta impressionata dal ragazzo, dando vita a divertenti siparietti in studio. Nell’ultima puntata la conduttrice ha messo in imbarazzo Jeda invitandolo a fare un aperitivo senza i rispettivi compagni – Vera Gemma e Francesco Totti – e gli ha dato un bacio a stampo attraverso il plexiglas. Il “momento Jeda”, come è stato ribattezzato sui social, è diventato un vero e proprio appuntamento fisso nelle dirette dell’Isola dei famosi 2021. Ma cosa succederà ora che Vera Gemma è tornata non solo in Italia ma anche a Canale 5?

Jeda: torna in studio con Vera Gemma?

Nel corso di una delle ultime puntate della rubrica di Tommaso Zorzi “Il punto Z” Ilary Blasi è intervenuta telefonicamente parlando proprio di Jeda, il giovane fidanzato di Vera Gemma. “Ha proprio una faccia simpatica, diversa, era lì senza paura, sì timido ma molto fermo. Mi ha davvero incuriosito, quindi ho giocato su questa cosa qui ed ormai è diventato un tormentone. Jeda lo troveremo al Grande Fratello Vip, sono contenta. Nella vita ci vuole anche fortuna e coincidenza. Sono contenta di avergli dato questa opportunità e spero che possa giocarsela bene”, ha detto la conduttrice. Nella prossima edizione del Grande Fratello – vip o nip? – troveremo davvero il rapper? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Quel che è certo è che il ragazzo ha riscosso un grande successo: “Senza Jedà una puntata persa”, “Questa sera manca la parte fondamentale di questa edizione dell’isola.. JEDA MANCHI” e “Non riesco a vivermi la puntata serenamente senza vedere Jeda”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter durante la puntata di venerdì scorso, senza il fidanzato di Vera Gemma in studio.

