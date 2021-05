Isola dei Famosi 2021, eliminato, nominati e pagelle/ Vera Gemma star, Fariba…

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della 16esima puntata

Serata ricca di prove, sfide e scontri su Canale 5. In tanti attendevano questa sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Il motivo? Il ritorno in studio di Vera Gemma. Un ingresso in grande stile, seguito da frecciatine e scontri con altri naufraghi che hanno sicuramente movimentato la serata. VOTO 8 per lei. D’altronde c’è anche chi ha stuzzicato lei: Ilary Blasi ce l’ha messa tutta per farla ingelosire, facendo leva sul suo fidanzato Jeda. Ne è nato uno scambio di battute esilarante; d’altronde la conduttrice sa sempre come mettersi in gioco e rendere leggero e godibile lo spettacolo. VOTO 8.

Un po’ sottotono Iva Zanicchi, probabilmente ancora non al top della forma dopo l’infortunio di pochi giorni fa. VOTO 5,5. Sempre sul pezzo invece Tommaso Zorzi, questa sera particolarmente sarcastico e a tratti ironico. VOTO 7. Poco presente invece Elettra Lamborghini, che continua questa sua avventura da opinionista tra alti e bassi. VOTO 6.

Addio Arrivisti e Primitivi: Vera Gemma e Fariba star della serata

Cos’è invece accaduto nella palapa dell’Isola dei Famosi 2021? Non ci sono più Arrivisti e Primitivi ma abbiamo ormai un solo gruppo unito. Andrea Cerioli, partito piano e con difficoltà, pur manifestando fame e malumori, sta acquisendo il ruolo di vero leader, sempre pronto a dire la sua con schiettezza. VOTO 7. In crescita anche Emanuela Tittocchia, sincera e creatrice di dinamiche interessanti. VOTO 7. Angela Melillo rimane stabile, anche se sarebbe interessante vedere una parte di lei inedita (come sottolineato da Vera Gemma). VOTO 6. Awed resta sicuramente simpatico al pubblico e ha ormai fatto della ‘sfiga in amore’ la sua cifra in quest’isola. Ma c’è anche altro? VOTO 6,5. Non pervenuto Ignazio Moser in questa puntata, troppo pervenuta invece Fariba Tehrani. La sua forza è indiscutibile (basti pensare a quanto accaduto durante la prova del fuoco!) ma non si può dire che abbia il dono della sintesi e questo è molto spesso un problema. VOTO 6.

Eliminato e nominati della 16esima puntata

La fortissima Isolde è ormai la vera leader del gruppo (VOTO 7), rimangono invece un po’ in disparte Matteo, Miryea e Rosaria in questa 16esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Molto bene invece per Valentina che dà prova di forza e determinazione ancora una volta. VOTO 7. In calo, invece, Roberto Ciufoli, come si è accorto anche il resto del gruppo. VOTO 5. Quella di quest’anno è sicuramente l’Isola delle donne e lo dimostra chiaramente la bella e forte Beatrice Marchetti dal Playa Imboscadissima (VOTO 7,5). Da oggi con lei c’è anche Francesca Lodo che ha deciso di rimanere dopo l’eliminazione (VOTO 6,5). Concludiamo con i nominati di questa puntata che sono: Emanuela, Rosaria, Valentina e Roberto.



