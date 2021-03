Isola dei Famosi 2021, scambio tra Burinos e Rafinados?/ Nuove squadre in arrivo…

Novità in arrivo all’Isola dei Famosi 2021. Dopo le prime due puntate, non prive di colpi di scena, Ilary Blasi si prepara a cambiare le carte in tavola. Stando alle anticipazioni che trapelano nelle ultime ore, pare sia in progetto uno scambio tra naufraghi. Le squadre dei Burinos e Rafinados verranno dunque modificate come riporta il portale Liberoquotidiano.it.

Non è ancora chiaro come verranno rimescolate le squadre che, ricordiamo, attualmente sono così composte: Beppe Braida, Daniela Martani, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Awed, Vera Gemma e Valentina Persia per i Burinos; Brando Giorgi, Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli, Akash Kumar e Angela Melillo per i Rafinados. Lo scambio, stando alle anticipazioni, avverrà proprio nella terza puntata dell’Isola dei Famosi, in onda questa sera, 22 marzo, su Canale 5.

Burinos e Rafinados: cambiano le squadre? Novità all’Isola 2021

Come reagiranno i concorrenti dell’Isola dei Famosi alle numerose sorprese previste per questo terzo appuntamento? In attesa di scoprire come saranno ricreate le squadre e quali saranno, dunque, i loro nuovi appellativi, ricordiamo che proprio per questa sera è prevista una sfida per conquistare l’immunità che sarà però tutta al femminile. Saranno le agguerritissime concorrenti dell’Isola a contendersi la vittoria, sia per la squadra dei Buriños sia per quella dei Rafinados. Quale sarà la guerriera più forte di tutte?

