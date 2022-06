Isola dei Famosi 2022, chi merita la finale tra Nick e Nicolas?/ Guendalina Tavassi boccia…

L’isola dei famosi 2022, chi è il vero leader tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis?

Nick Luciani e Nicolas Vaporidis sono da mesi indicati dai bookmaker tra i naufraghi concorrenti favoriti alla vittoria finale de L’isola dei famosi 2022, la cui puntata epilogo è prevista per il 27 giugno 2022 su Canale 5. E, intanto, alla nuova diretta de L’isola dei famosi 2022 in onda il 13 giugno 2022, a poche dirette dalla finale del reality mentre Nick Luciani è al televoto settimanale poco prima di salvarsi dal rischio eliminazione, dallo studio l’opinione generale si divide sui due leader dell’isola. Se da una parte c’è chi si schiera con il gioco condotto da Nicolas senza reticenze e mezze misure, dall’altra parte c’è chi invece sostiene il valore del gioco all’insegna della diplomazia condotto dal membro de I cugini di campagna.

Arriva ora la resa dei conti tra Nick e Nicolas, dopo che Maria Laura De Vitis ha tacciato il cantante di aver provato ad accalappiarsi la sua fiducia mettendo in dubbio l’affetto che Nicolas ed altri naufraghi mostrano ni nutrire verso di lei, tanto da spingerla a nominare quest’ultimi.

A schierarsi dalla parte dell’attore protagonista di Notte prima degli esami, Nicolas Vaporidis, è dallo studio l’ex naufraga de L’isola dei famosi 2022, Guendalina Tavassi: “Lui si è sempre esposto, mentre Nick è stato sempre in sordina e ora che manca poco alla finale vuole uscire fuori”.

A difendere Nick è poi dallo studio Vladimir Luxuria: l’opinionista sostiene che Nick sia migliorato nel gioco, divenendo protagonista del reality, e a farle eco è l’ex naufraga Laura Maddaloni, consorte dell’altro ex naufrago Clemente Russo. Anche Cicciolina si schiera dalla parte di Nick Luciani.

Ma a indicare Nicolas Vaporidis come il trionfatore assoluto e papabile vincitore de L’isola dei famosi 2022 sono i bookmakers, come emerge dalle annesse scommesse lanciate sui siti Snai, Sisal e Eurobet. Che il pubblico voglia premiare Nicolas così come previsto dagli scommettitori? Staremo a vedere cosa accadrà.











