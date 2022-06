Isola dei Famosi 2022, Guendalina furiosa su Edoardo Tavassi ritirato/ “Sognavamo una finale con..”

Guendalina Tavassi si racconta dopo L’isola dei famosi: le dichiarazioni sul ritiro del fratello Edoardo Tavassi

E’ una Guendalina Tavassi senza peli sulla lingua, quella che si racconta ai microfoni di una nuova intervista concessa a Fanpage. L’ex naufraga ritiratasi dal gioco honduregno di Canale 5 per sua volontà -tra una domanda e l’altra ricevuta dal noto giornale- non si è risparmiata sul ritiro del fratello Edoardo Tavassi, registratosi alla semifinale de L’isola dei famosi 2022, quindi ad un passo dalla finale del gioco. Nell’intervista ha fatto sapere di essersi messa in contatto con Edoardo, che nonostante il brutale infortunio subito al ginocchio -per cui dovrà essere molto probabilmente operato- ha intrapreso un lungo viaggio per il rientro in Italia dall’Honduras.

“Mi ha detto che sarebbe rimasto – ha fatto sapere della reazione a caldo che Edoardo ha avuto rispetto al suo ritiro dal gioco-, che mancavano solo sei giorni e che aveva fatto questo percorso durato tre mesi non certo per andarsene via a un passo dalla fine. Ha aggiunto che con i dottori avevano ritenuto fosse meglio così, quindi va bene lo stesso. Sarebbe rimasto se gliene avessero dato la possibilità. È stato bruttissimo vederlo andare via”.

L’ex naufraga non si risparmia sulla rosa dei finalisti de L’isola dei famosi 2022

E lo sfogo di Guendalina Tavassi prosegue, poi, con l’ex naufraga che polemizza furiosa sulla rosa dei naufraghi finalisti de L’isola dei famosi 2022: “Sognavamo un podio con Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, non con persone che sono arrivate ieri”. Il riferimento delle ultime parole è alle new-entries a L’isola dei famosi 2022, Luca Daffré, Maria Laura De Vitis, e lo sfogo prosegue ancora: ” Non la trovo giusta questa finale. Prima me ne vado io perché prolungano il gioco e non posso restare, poi anche mio fratello è costretto ad andarsene. Siamo proprio sfigati!”.

