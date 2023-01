Isola dei Famosi 2023, chi sono i concorrenti?/ Spuntano Marco Mazzoli e Paolo Noise

Isola dei Famosi 2023: rumors sui concorrenti

L’Isola dei Famosi 2023 andrà in onda, su canale 5, probabilmente ad aprile, subito dopo la finalissima del Grande Fratello vip 2022. Al timone del reality show ci sarà, ancora una volta, Ilary Blasi che potrebbe avere non solo nuovi concorrenti, ma anche un nuovo inviato e dei nuovi opinionisti. Per il momento, tuttavia, non ci sono notizie ufficiali, ma intorno al cast, sono tanti i rumors. Chi, dunque, potrebbe sbarcare in Honduras come concorrenti? Ipotizzando alle coppie, come accaduto lo scorso anno con Guendalina ed Edoardo Tavassi, tra i naufraghi, come coppia unica, potrebbero arrivare Delia Duran e Alex Belli.

Soleil Sorge, dedica commossa a mamma Wendy Kay/ "A te che mi hai insegnato a.."

E’ bene, tuttavia, ricordare, che si tratta semplicemente di indiscrezioni. I provini, infatti, sono ancora in corso e i concorrenti non sarebbero stati ancora scelti. Tuttavia, nelle ultime ore, sono spuntati i nomi di due speaker radiofonici.

Marco Mazzoli e Paolo Noise tra i concorrenti?

Secondo quanto si legge su Biccy, tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 potrebbero esserci Marco Mazzoli e Paolo Noise, speaker radiofonici de Lo Zoo di 105. Durante la puntata dello scorso 10 gennaio, i due speaker hanno mandato in onda, per pochi secondi, la sigla dell’Isola dei Famosi dando il via ai rumors su una loro, probabile partecipazione.

Soleil Sorge torna a L'isola dei famosi?/ Nuovo ruolo all'orizzonte

“Vorrei chiedere una cosa ai telespettatori, non è ufficiale, ma lo facciamo intendere. È il quarto anno che ce lo chiedono, ma questa volta stanno parecchio insistendo. […] Molti ascoltatori hanno più o meno intuito e io sono d’accordo con il 99% di quelli che dicono ‘non dovete fare sta roba’, ma Paolo Noise dopo lo Zoo cosa può fare nella vita? Io mi preoccupo di questo bimbo bello talentuoso. E’ un po’ come l’inviato di Striscia la Notizia: farà tutta la vita l’inviato di Striscia la Notizia. Quel programma ti dà un marchio e dopo non ti fanno fare nient’altro. Tu immagina dopo vent’anni di Zoo di 105. Nessuno ti farà fare nient’altro”, le parole dette dagli speaker come riporta Biccy.

Alex Belli e Delia Duran, presto un figlio?/ "Ci stiamo provando": il duro percorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA