Isola dei Famosi 2023, Corinne Clery: “Sono stata aggredita da quella signora”/ Ecco di chi parla

Nel corso della precedente puntata dell’Isola dei Famosi 2023 è stata aperta una nuova spiaggia sulla quale potrà rimanere solo un naufrago alla volta. Dopo aver perso il televoto la prima ad aver avuto l’occasione di restarci è stata Corinne Cléry. L’attrice, posta davanti alla scelta da parte della conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, ha però preferito lasciare definitivamente il gioco ringraziando tutti i suoi fan. Durante gli ultimi giorni passati sulle spiagge dell’Honduras, Corinne Clery ha litigato con Nathaly Caldonazzo. L’ex ballerina del Bagaglino ha accusato l’attrice di non essere stata una buona amica e di non averla supportata, ad esempio, quando Andrea Lo Cicero l’ha attaccata.

“Ma quali amiche? Non la vedevo da anni e non sono mai andata a cena con lei. Appena svegli mi dice che sono una comodina e che non sono un’amica. Ma quando mai lo siamo state? Sono stata aggredita da quella signora. Mi ha dato della falsa e girandola. Ma la cosa più assurda – ha detto l’ormai ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 – è che continua a dire che eravamo amiche. Io le ho detto che non sta bene. Sono sconvolta, adesso non ci parlerò mai più. C’ha l’invidia, non so che cos’ha adesso“, ha affermato Corinne Clery a Marco Mazzoli e ai Jalisse.

Proseguendo a parlare di Nathaly Caldonazzo, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2023, Corinne Clery, ha detto a Marco Mazzoli e ai Jalisse: “Ragazzi c’ho lavorato 22 anni fa e non l’ho più vista. L’ho rivista a una festicciola 5 anni fa. Ma cosa dice che siamo amiche? Con me ha proprio chiuso. Basta, da oggi è trasparente. Ma che vada a quel paese. Sono stata fin troppo zitta e ho sopportato troppo a lungo”. E Marco Mazzoli non ha tenuto per sé le affermazioni dell’attrice e ha riportato le parole di Corinne Clery alla diretta interessata, ovvero a Nathaly Caldonazzo che ha spiegato la motivazione per cui definiva ‘amica’ Corinne Clery: “Lei ha detto che non siamo amiche da tutto il tempo che decanto? Abbiamo fatto una tournée insieme ed è stata una cosa importante. Non è che eravamo grandi amiche, ma più che conoscenti e abbiamo degli amici in comune. Conoscevo bene suo marito. Qui avevamo legato ancora di più. Pensavamo di vederci dopo l’Isola dei Famosi e mi aveva invitato a casa sua e adesso è sfumato tutto“.

Nono sono finite qui le confessioni di Corinne Clery all’Isola dei Famosi 2023 perché ha affermato di aver picchiato due persone nella sua vita: “Ho menato due persone, uomo e donna, sono partiti schiaffi e calci. Questi mi volevano mettere le mani addosso, ho perso il lavoro e mi prendo la responsabilità”.











