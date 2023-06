Isola dei Famosi 2023, finale/ Diretta e vincitore: Alessandra Drusian sfida i finalisti

Isola dei Famosi 2023: anticipazioni e diretta finale

Lunedì 19 giugno, in prima serata su canale 5, Ilary Blasi conduce l’attesissima finale dell’Isola dei Famosi 2023 al termine della quale sarà decretato il vincitore tra Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian. Dopo più di due mesi di permanenza in Honduras dove non sono mancati scontri di fuoco, per i naufraghi, è arrivato il momento di tornare alla realtà e di scoprire, soprattutto, chi il pubblico ha scelto come vincitore. Accanto ad Ilary Blasi, anche questa sera, ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti, ma cosa accadrà nel corso della finalissima che si preannuncia lunga e ricca di sorprese?

Come accade in tutte le ultime puntate dei reality show, anche in quella dell’Isola dei Famosi 2023 non mancheranno le sorprese per i concorrenti. Tuttavia, al centro di tutto, ci saranno soprattutto gli scontri al televoto grazie ai quali si arriverà così all’elezione del vincitore.

Isola dei Famosi 2023: la sorpresa di Alessandra Drusian agli altri concorrenti

La finalissima dell’Isola dei Famosi 2023 si aprirà con una sorpresa per Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone. Quest’ultimi sono convinti di essere gli unici ancora in gioco e in grado di contendersi la finale. In realtà, a sfidarli, direttamente dall’Ultima Spiaggia, arriverà Alessandra Drusian. Quest’ultima, infatti, non è stata eliminata definitivamente e, negli ultimi giorni, ha vissuto da sola.

Tuttavia, nel corso dell’ultima puntata, avrà l’occasione di rientrare ufficialmente in gara e quindi contendere la vittoria e il montepremi finale agli altri concorrenti sfidandoli in una prova che dovrebbe essere fisica anche se per il momento non ci sono anticipazioni ufficiale al riguardo e tutto sarà svelato in diretta.

Isola dei Famosi 2023: sorprese e televoti flash

Dopo più di due mesi lontani da casa, i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 ancora in gara vivranno grandi emozioni rivivendo quello che è stato il loro percorso e avendo la possibilità di parlare con amici e parenti presenti in studio. Tuttavia, il centro della puntata sarà il televoto. Nel corso della serata, infatti, il pubblico sarà chiamato più volte ad esprimere la propria preferenza attraverso una serie di televoti flash che porteranno così all’elezione del vincitore.

Come sempre, vi ricordiamo che la finalissima dell’Isola dei Famosi 2023 può essere seguita in diretta televisiva a partire dalle 21.30 sintonizzando il televisore su canale 5 o in diretta streaming tramite il sito Mediaset Infinity o l’app disponibile per tutti i dispositivi.











