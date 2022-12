Isola dei Famosi 2023, tutte le novità e i papabili concorrenti/ Pamela Prati e…

Isola dei Famosi 2023: ecco cosa cambierà nel prossimo reality show

Nonostante manchino ancora dei mesi, le indiscrezioni sull’Isola dei Famosi 2023 cominciano già a circolare. A quanto pare, il reality show condotto da Ilary Blasi è molto atteso anche quest’anno e godrà di alcuni cambiamenti. Ciò che potrebbe rimanere tale e quale, invece, sono le coppie.

Isola dei Famosi 2023: spuntano i nomi dei primi concorrenti/ Veronica Cozzani e...

Secondo l’indiscrezione di Chi Magazine, all’Isola dei Famosi 2023 torneranno le coppie: “Come lo scorso anno: idea che vince non si cambia. All’Isola dei famosi ritornano le coppie. Nella precedente edizione la soluzione di aver scelto i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi o Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro era piaciuta agli autori. E ora che si sono riaperti i casting, stanno cercando nuove coppie e nuove storie da raccontare.” Una significativa novità è legata, invece, alla scelta dell’inviato. Sembra che ad essere spedito in Honduras sarà l’ex concorrente del GF Vip Paolo Ciavarro, che prenderà il posto di Alvin.

Chanel Totti rifatta? Dura replica all'accusa/ "Non voglio somigliare a..."

Isola dei Famosi 2023: tutti i possibili concorrenti

Oltre alle novità, dalle indiscrezioni sono emersi già i primi nomi dei possibili concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Secondo i vari rumor Ilary Blasi avrebbe chiesto a Veronica Cozzani e alla mamma di Belen Rodriguez di partecipare al reality show.

La conduttrice sembra anche aver messo gli occhi sulla tanto controversa Pamela Prati, che quest’anno ha partecipato al Grande Fratello Vip 2022. Dayane Mello, Luca Di Carlo, Alessia Macari, Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine Carrisi potrebbero essere gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Insomma, i nomi non mancano per un’edizione scoppiettante che mira ad ottenere tantissimi ascolti. Al momento, ovviamente, si tratta ancora di indiscrezioni per l’ufficialità occorreranno ancora dei mesi.

Ilary Blasi: addio a Totti ma non all'Isola dei Famosi/ Svelati nomi di possibili concorrenti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA