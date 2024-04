Isola dei Famosi 2024, chi sono i concorrenti ‘Nip’?/ Dal mondo dei social alle personalità più comuni

Concorrenti Isola dei Famosi 2024, chi sono i ‘Nip’ che partiranno per l’Honduras

L’hype è in crescita da diverse settimane ma ora che siamo ad un passo dall’esordio de L’Isola dei Famosi 2024 l’euforia è certamente alle stelle. Tutto – o quasi – è pronto per la prima volta alla condizione di Vladimir Luxuria che in studio potrà contare su due opinionisti navigati: Sonia Bruganelli e Dario Maltese. L’inviata speciale, con l’arduo compito di fare da collante tra Honduras e Italia, sarà invece Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi 2024, cos’è e cosa contiene il kit di sopravvivenza?/ Le regole per i concorrenti

L’attenzione degli appassionati è chiaramente rivolta a quella che sarà la formazione del cast, soprattutto dopo la conferma di un dettaglio non da poco. In linea con altre edizioni – e come già visto anche nel caso del Grande Fratello – L’Isola dei Famosi 2024 accoglierà anche personalità sconosciute al mondo dello spettacolo. Scopriamo dunque chi sono i concorrenti nip che parteciperanno alla nuova edizione del reality a partire da domani, lunedì 8 aprile.

Vladimir Luxuria senza freni: "Se conduco l'Isola è grazie a Simona Ventura"/ "Ilary Blasi? Non l'ho tradita"

Isola dei Famosi 2024, da Peppe Di Napoli a Khady Gueye: alla scoperta dei naufraghi ‘Nip’

Stando a quanto riporta il portale LaNostraTv, nel cast dei concorrenti nip dell’Isola dei Famosi 2024 ci sarà Peppe Di Napoli; 51enne con la passione per la vendita del pesce e che grazie ai social è letteralmente andato virale con innumerevoli video irriverenti. A fargli compagnia ci sarà anche Alvina Verecondi Scortecci; 34 anni, svolge invece la professione di avvocato.

Tra i concorrenti nip de L’Isola dei Famosi 2024 ci sarà anche Khady Gueye, una fotomodella di 26 anni con origini senegalesi ma da tempo residente in Lombardia. Sempre il portale ci presenta Pietro Fanelli, definito come una sorta di poeta contemporaneo; 23 anni, di Torino e pronto a cimentarsi con l’inedita esperienza da naufrago. Infine, nel cast dei concorrenti nip è presenta anche una 36enne originaria della campania di nome Tonia Romano; in passato ha svolto la professione di vigile del fuoco, oltre ad aver vinto nel 2017 – come riporta LaNostraTv – il titolo di Miss Eleganza Casoria.

Danilo Zanvit Stecher, chi è fidanzato Vladimir Luxuria/21 anni più piccolo, l’incontro grazie a Ilary Blasi

© RIPRODUZIONE RISERVATA