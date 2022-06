Isola dei famosi, Alvin infortunato/ Un inviato sostituto alla finale? Ecco cosa trapela

L’isola dei famosi 2022, Alvin non presenzia alla finale? Infortunio per l’inviato

Quando ormai mancano poche ore alla finale de L’isola dei famosi 2022, che andrà in onda su Canale 5 il 27 giugno 2022, si apprende che l’inviato del gioco, Alvin, ha subito una serie di danni per cui viene ora spontaneo domandarsi se lui ci sarà o meno all’atteso appuntamento tv. Nel dettaglio, così come il diretto interessato ha fatto sapere ai follower via social, Alvin ha subito delle fratture alle dita della mano ed appare evidente un livido nero su un occhio del noto volto tv. Tra le Instagram stories, incalzato a quanto pare dalle domande degli internauti più curiosi -che gli avrebbero chiesto delle sue attuali condizioni di salute generali- Alvin ha dal suo canto provato, con il suo inconfondibile savoir faire, a rassicurare tutti.

“Bene, direi… mancava solo un occhio nero e siamo pronti per la finale!”, è l’esclamazione che tra il serio e il faceto si lascia scappare l’inviato in Honduras, in uno degli ultimi video postati tra le nuove Instagram stories condivise con gli internauti. Insomma, sembra proprio che, nonostante i danni riportati, Alvin non abbia intenzione di rinunciare all’atteso “grand final” de L’isola dei famosi 2022, reality show condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale degli opinionisti tv Nicolas Savino e Vladimir Luxuria.

Chi sono i finalisti del reality

Nel frattempo, anche i naufraghi concorrenti superstiti al gioco sulla sopravvivenza in Honduras nonché finalisti si preparano per l’attesa finale. 6 sono i finalisti che si contenderanno l’ambito montepremi finale del reality di Canale 5. Parliamo più precisamente di Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro, Maria Laura De Vitis e Luca Daffré, e Ncik Luciani. Chi sarà ad avere la meglio tra i finalisti e ad aggiudicarsi il trionfo finale a L’isola dei famosi 2022? L’appuntamento è al 27 giugno 2022, in prima serata, su Canale 5.

